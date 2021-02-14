Президент Молдовы призвала детей писать ей письма о любимых книгах

В день рождения Григоре Виеру Майя Санду в видеообращении к детям рассказала, что ей нравится творчество поэта, и призвала их посылать ей письма с рассказами о том, какие книги и авторы у них любимые.

КИШИНЕВ, 14 февраля – Sputnik. Глава Республики Молдова в воскресенье обратилась к детям с посланием о Григоре Виеру в 86-ю годовщину со дня рождения покойного поэта.

Президент сказала, что ей "очень нравятся" работы Григоре Виеру и призвала детей посылать письма президенту с рассказами о любимых книгах и авторах.

"Сегодня день рождения поэта Григоре Виеру. К сожалению, его уже нет с нами, но он тот человек, которому удалось сохранить в душе ребенка на всю жизнь. Я призываю вас познакомиться с его стихами и биографией. Я знаю, что многие из вас любят книги. Рассказы, стихи, приключения с героями и путешественниками. Мне это тоже нравится - в детстве я любила читать", – рассказала Санду в видеоролике.

Обращаясь к детям она также сказала, что ждет писем от маленьких любителей литературы.

"На день рождения Виеру я хочу, чтобы вы рассказали мне, какие книги вам нравятся. Я приглашаю вас присылать мне письма, в которых вы пишете мне, кто ваш любимый автор, какая ваша любимая книга и почему она вам нравится. Давайте читать дальше", – обратилась Майя Санду к детям на румынском и русском языках.

Председатель парламента Зинаида Гречаный и исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой также вспомнили о поэте в день его рождения.

Григоре Виеру родился 14 февраля 1935 года в селе Перерыта бывшего Хотинского уезда и скончался 18 января 2009 года в Больнице скорой помощи в Кишиневе, куда он был госпитализирован после автомобильной аварии. Поэту было 73 года. Григоре Виеру похоронили 20 января 2009 года на Центральном кладбище в Кишиневе.

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