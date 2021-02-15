Чеботарь прокомментировала формат переговоров по Приднестровью "5+2"

Исполняющая обязанности вице-премьера по реинтеграции считает, что преждевременно говорить о существенном реформировании переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Для молдавской стороны приоритетно возвращение к работе переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом заявила исполняющая обязанности вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольга Чеботарь в интервью представителю румынского университета имени Лучиана Благи в Сибиу.

По мнению Чеботарь, площадка "5+2" – "это согласованный и функциональный в течение 19 лет формат, созданный специально для привлечения важных международных игроков, которые поддерживают усилия Кишинева по достижению всеобъемлющего и окончательного урегулирования приднестровского конфликта и определению окончательных параметров будущего особого юридического статуса для восточных районов страны".

"Для молдавской стороны приоритетно возвращение формата "5+2" к своей основной миссии, то есть продвижению диалога по перечню институциональных, политических вопросов и вопросов безопасности с активизацией процесса регулирования, тем более что уже три десятилетия идут переговоры на различных платформах, а население на обоих берегах Днестра ждет решения нескольких долгосрочных проблем", – сказала и. о. вице-премьера.

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Она отметила, что официальный Кишинев рассчитывает также на более активную роль посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

"В публичном пространстве обсуждаются мнения по поводу целесообразности реконфигурации этого формата из-за отсутствия ощутимого прогресса по политическим вопросам и вопросам безопасности. Однако, учитывая факт, что на данный момент не найдена и даже не согласована другая формула, которая могла бы заменить формате "5+2" и упростить взаимодействие, говорить о его существенном реформировании преждевременно", – подчеркнула Чеботарь.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Ранее президент Молдовы Майя Санду на встрече с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом отметила, что "формат "5+2" остается основной площадкой переговоров, которая должна работать в интересах людей и включать в себя ряд вопросов, в том числе гуманитарные, права человека, социально-экономическую повестку, свободу передвижения".

До этого Санду заявляла о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья и переформатировании миротворческой операции в гражданскую миссию.

Возможный односторонний выход Кишинева из миротворческой операции на Днестре может иметь далеко идущие негативные последствия для приднестровского урегулирования, считает глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

"Не является секретом консолидированное мнение международных посредников и наблюдателей о том, что молдово-приднестровский конфликт не имеет военного решения. В связи с чем такими действиями Молдова не только бросит вызов сложившейся за 28 лет системе мира, стабильности и политического диалога, но и противопоставит себя подавляющему большинству государств и организаций, включая ОБСЕ, непосредственно вовлеченных в процесс мирного урегулирования", – отметил Игнатьев.

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