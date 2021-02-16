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Григорий Новак

Депутат о судьбе правительства: не исключено, что пойдем по другой формуле

© Photo : Facebook / Григоре Новак
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210216/33648888/deputat-o-sudbe-pravitelstva-ne-isklyucheno-chto-poydem-po-drugoy-formule.html

Григорий Новак отметил, что фракция социалистов предложила всем депутатам в молдавском парламенте поддержать Марианну Дурлештяну в качестве кандидата в премьеры.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Депутат от фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак заявил, что решение о выдвижении собственного кандидата на пост премьера было принято на пленарном заседании парламента, на котором рассматривалась программа правительства под руководством Натальи Гаврилицы.

Парламент Республики Молдова.
© Sputnik / Evgheni Panasenko
Никто в парламенте Молдовы не проголосовал за правительство Гаврилицы

По его словам, фракция социалистов предложила всем коллегам в парламенте подписаться за выдвижение Марианны Дурлештяну в качестве кандидата в премьеры.

Говоря об этом депутат отметил, что не исключает другого алгоритма утверждения нового премьер-министра. При этом он не стал вдаваться в подробности определения нового алгоритма.

"Не исключено, что пойдем по другой формуле. Будем обсуждать", – сказал Новак в эфире одного из частных телеканалов.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Церемония инаугурации президента Майи Санду.
© Photo : Miroslav Rotari
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы.

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