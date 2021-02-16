Руководство парламента РМ и администрация Гагаузии работают в тесном контакте

Зинаида Гречаная и Ирина Влах обсудили вопросы взаимодействия между центром и автономией, а также проведение международного форума в Комрате.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная встретилась в башканом Гагаузии Ириной Влах. Спикер и глава автономии обсудили вопросы сотрудничества между властями региона и депутатским корпусом.

Темой беседы стал и процесс подготовки международной конференции по строительству и развитию автономий. Форум пройдет в Гагаузии во второй половине этого года под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Зинаида Гречаная приветствовала инициативу по организации конференции и заверила, что парламент страны поддержит ее проведение.

"Считаю важным, чтобы каждая фракция делегировала своих представителей для участия в этом важном международном форуме", — написала она в соцсетях.

Ранее Ирина Влах заявляла, что отношения между администрацией президента и руководством автономии не выглядят конструктивными.

"К сожалению, у нас пока нет никаких взаимоотношений. Нет никаких сигналов от руководства нашей страны. Хотя мы открыты и готовы работать", — сказала она.

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