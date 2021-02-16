Руководство парламента РМ и администрация Гагаузии работают в тесном контакте

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная встретилась в башканом Гагаузии Ириной Влах. Спикер и глава автономии обсудили вопросы сотрудничества между властями региона и депутатским корпусом.
Темой беседы стал и процесс подготовки международной конференции по строительству и развитию автономий. Форум пройдет в Гагаузии во второй половине этого года под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.
Зинаида Гречаная приветствовала инициативу по организации конференции и заверила, что парламент страны поддержит ее проведение.
"Считаю важным, чтобы каждая фракция делегировала своих представителей для участия в этом важном международном форуме", — написала она в соцсетях.
Ранее Ирина Влах заявляла, что отношения между администрацией президента и руководством автономии не выглядят конструктивными.
"К сожалению, у нас пока нет никаких взаимоотношений. Нет никаких сигналов от руководства нашей страны. Хотя мы открыты и готовы работать", — сказала она.
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