Глава ОБСЕ едет в Молдову — будут переговоры с Санду и Красносельским

Анн Линде проведет на обоих берегах Днестра ряд встреч с президентом Молдовы и лидером Приднестровья, а также с другими официальными лицами.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетит Молдову 17 февраля для переговоров с высокопоставленными официальными лицами Молдовы и политическим руководством в Тирасполе.

Линде проведет переговоры с президентом Майей Санду, а также и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь.

Планируются также встречи в парламенте со спикером Зинаидой Гречаной, совместно с членами делегации парламента Молдовы в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

В Бендерах Линде проведет встречу с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

В конце января спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг подвел итоги визита в Кишинев и Тирасполь и отметил, что после долгого периода простоя в отношениях между сторонами в этом году наметились определенные улучшения.

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