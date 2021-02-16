Дурлештяну объяснила свое выдвижение в качестве кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Кандидат в премьеры, поддержанный парламентским большинством, Марианна Дурлештяну заявила, что не представляет ни одну политическую партию и не претендовала на пост главы правительства. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Согласилась принять предложение занять пост премьер-министра, потому что не могу остаться равнодушной… Отмечу, что не представляю ни одну политическую партию и не просила этот пост. Я приняла предложение в контексте беспрецедентной ситуации – политического, пандемического и экономического кризисов", – отметила Дурлештяну.

По ее словам, "госбюджет устойчив до июня 2021-го, а его дефицит будет не 14 миллиардов леев, а вдвое больше – соответственно, страна может войти в финансовый коллапс". Как считает Дурлештяну, "существующая политика должна сопровождаться дорожной картой (road map) о досрочных парламентских выборах с четким процессом того, как они будут инициированы, когда они состоятся и как будет управляться страна в этот период".

"Хочу четко увидеть, какие расходы будут сокращены или откуда будут найдены те финансовые источники, которые обеспечат проведение досрочных выборов. Что мы делаем с программой вакцинации, которая не предусмотрена в бюджете, как будут распределены затраты на тесты на COVID-19 и как обеспечить уязвимые слои населения, чтобы выжить в этот период? Как мы поддержим бизнес-среду?", – задалась вопросами Дурлештяну.

Новый виток политического кризиса в Молдове: какие сюрпризы ждут страну>>>

Она считает, что экономический спад в Молдове превысит 14%. "Как будет обеспечиваться бюджет страны после июня 2021 года? Для ответственного управления этим политическим / социальным / экономическим кризисом необходимо правительство с принятием на себя ответственности и независимостью от политических амбиций", – отметила кандидат в премьеры от парламентского большинства.

По ее словам, в настоящее время необходима политическая воля и принятие ответственности перед гражданами властью с конкретными действиями. Она предложила президенту обеспечить диалог со всеми фракциями, чтобы выйти из этой беспрецедентной ситуации и не разочаровывать граждан.

Дурлештяну предложила политическим силам проявить ответственность – сохранить европейский вектор развития Молдовы, договориться о программе с МВФ и внешними партнерами ради обеспечения реформ, финансовой поддержки и управления ситуации с пандемическим и экономическим кризисом.

Президент против парламента: ситуация грозит двоевластием>>>

"Призываю все политические силы – не издевайтесь над народом. Скоро не будет ни электората, ни тех, кого выбирать. Я не представляю никого в этом парламенте и не состою в партии, я обычный гражданин, который неравнодушен к голосу граждан отовсюду", - заключила Дурлештяну.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova