Додон прокомментировал решение Конституционного суда по запросу социалистов

Лидер ПСРМ считает, что в зависимости от окончательного решения Конституционного суда будет понятно, может ли Молдова из парламентской республики вдруг стать президентской.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. По факту Декрет президента Молдовы Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьера приостановлен. Так прокомментировал лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-глава государства Игорь Додон решение Конституционного суда, вынесенное во вторник.

"Пятый пункт сегодняшнего решения Конституционного суда четко разъясняет – парламент не может собраться и обсуждать вопрос по вотуму доверия правительству, пока не будет принято окончательное решение КС. Так что по факту Декрет о повторном выдвижении Гаврилицы приостановлен", – отметил Додон.

Он напомнил, что заседание Конституционного суда по этому вопросу назначено на 23 февраля.

"Вот тогда и будет понятно – может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской", – заключил лидер ПСРМ.

Конституционный суд Молдовы во вторник отклонил требование социалистов приостановить указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры Республики Молдова. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Суд посчитал доводы социалистов в пользу приостановления действия документа неубедительными.

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"Очевидно, что оспариваемый указ влияет на процедуры и сроки, предусмотренные Конституцией в отношении формирования правительства. Однако простая ссылка на очевидный факт, пока заявители не аргументируют непоправимость риска, не является достаточным и убедительным основанием для приостановления действия оспариваемого акта", – говорится в решении КС.

В том же решении суд отмечает, что парламент должен дождаться решения КС, прежде чем назначать правительство.

"В случае оспаривания указа президента республики о назначении кандидата в премьер-министры по причине его неконституционности, парламент должен дождаться решения Конституционного суда и начать соответствующее парламентское разбирательство только в случае подтверждения конституционности указа судом", – настаивают в КС.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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