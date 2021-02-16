Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов

Как будут развиваться политические события в Молдове после отклонения Судом запроса о приостановлении указа о повторном выдвижении Гаврилицэ в премьеры. Оформят ли народные избранники большинство или поддержат кандидатуру Санду, комментируют эксперты.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Решение Конституционного суда (КС) отклонить требование социалистов о приостановке указа президента Майи Санду, которым та повторно выдвинула Наталью Гаврилицу в премьер-министры, было правильным и не вызывает вопросов.

Такое мнение высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области конституционного права Александр Кузнецов.

Здравое решение КС

Собеседник считает, что социалисты действительно не привели должных аргументов и доказательств возможных негативных последствий от вступления в силу указа главы государства.

Кузнецов полагает, что КС не имеет причин признать указ неконституционным, это не декрет о проведении каких-либо серьезных действий, это предложение кандидатуры законодательному органу, он не ведет за собой каких-то серьезных проблем.

"В конце концов, эту кандидатуру все равно должен рассматривать парламент, вне зависимости от того, хотят этого определенные депутаты или нет. Дальнейшее решение о конституционности указа президента Санду в принципе не может быть "за" или "против" кого-то, это процедуральные вещи", - заявил Кузнецов.

А есть ли большинство?

Такой же позиции придерживается доктор в области международного права Николай Осмокеску. По его словам, КС не получил должных аргументов против указа Санду.

Более того, как уточнил Осмокеску, один из главных доводов социалистов, что якобы Санду перечит парламентскому большинству, никак не подкреплен юридически.

"Любое большинство, оформленное между фракциями, как записано в законе, должно предполагать подписание какого-то документа, который имеет юридические последствия. Например, выполнение разных политико-правовых обязательств. Этого всего нет, был лишь ни к чему не обязывающий сбор подписей", - объяснил эксперт.

Осмокеску считает, что для дальнейших действий социалисты должны оформить официально коалицию в законодательном органе, и делать это нужно в начале сессии, а не во время нее, как произошло со сбором подписей.

По мнению эксперта, если кандидат не устраивает ту или иную фракцию, то есть законный способ отвергнуть его – не проголосовать "за" на заседании, но тогда становится более вероятным проведение досрочных парламентских выборов.

"За" Гаврилицу вопреки здравому смыслу

Политолог Павел Мидриган допускает: народные избранники поддержат кабинет министров Гаврилицы, но только из желания избежать досрочных выборов. Если такой сценарий произойдет, как пояснил Мидриган, то новый премьер пробудет во главе кабмина совсем недолго.

"За Гаврилицу могут проголосовать, но все будут смеяться в парламенте. Все потому, что через три-четыре месяца ей же выдвинут вотум недоверия, для которого достаточно 51 голоса депутатов, а у большинства уже 54. Что тогда скажет президент? Надо же быть чуточку мудрее", - заявил Мидриган.

Как считает политолог, при таком сценарии на молдавской политической сцене по новой запустят тот виток событий, что происходит сейчас: Санду будет вынуждена опять собрать фракции для консультации о выдвижении новой кандидатуры во главу правительства.

В этом случае, как предполагает Мидриган, народные избранники могут снова предложить Мариану Дурлештяну, но к тому моменту пройдет уже много времени.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия кандидату в премьеры от Майи Санду – Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа. Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты в свою очередь предложили Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты сформировали большинство, собрав подписи 54 народных избранников от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы.

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