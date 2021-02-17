Кто оказался в худшем положении в новом политическом противостоянии в Молдове

В какой фазе находится нынешнее противостояние президента и парламента Молдовы, кто одержит победу в этом раунде и кто находится в худшем положении в сложившейся ситуации, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В Молдове были противостояния парламента и президента, но в такой степени, как сейчас, – нет. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший вице-премьер республики Александр Муравский.

"К примеру, 2000 год: противостояние президента Петра Лучинского с парламентом, когда была изменена Конституция и страна перешла от всенародных выборов к выборам президента парламентом. И Лучинский проиграл. После этого у нас в принципе не было никогда такого противостояния. Сейчас оно уже достигло высшей фазы", – сказал Муравский.

По его словам, в худшем положении в сложившейся ситуации находится страна и люди. "А уже в лучшем – это как раз та ситуация, когда победителей практически не будет или, вернее сказать, что это будет пиррова победа", – подчеркнул эксперт.

Манастырлы: действия Санду и возможность досрочных выборов в Молдове>>>

Как считает аналитик, и в том и в другом случае вражда уже зашла так далеко, что видны абсолютно непримиримые противоречия.

"До тех пор, пока у какой-то силы, а лучше всего у обеих, не хватит ума для того, чтобы встретиться и, стиснув зубы, начать переговоры о выходе из политического кризиса, что даст возможность выйти из пандемического и экономического кризиса, – ничего не получится", – сказал собеседник.

Он обратил внимание на то, что пока видны лишь беспредельные амбиции. "В этой ситуации в первую очередь речь идет о президенте, которая, закусив удила, готова разрушить все только для того, чтобы удовлетворить свои амбиции. А переступать через них сложно", – добавил Муравский.

Эксперт напомнил поговорку, которая, по его мнению, очень близка молдавскому обществу: "У нас нет проблемы объединиться, единственное – надо выяснить, кто будет главный".

"Вот это выяснение разрушает всякие попытки объединений. Это хорошо видно. Мы наблюдаем это и на правом фланге. Что, там есть какое-то объединение? Вроде бы идеология одна и та же, но сколько там партий", – сказал собеседник.

Жук: почему молдавские политики лишены морали и не заботятся о гражданах>>>

Он напомнил, что совсем недавно было объявлено о появлении еще нескольких политформирований. Как считает эксперт, в существующих партиях лидерам новых политсил просто не нашлось уже места в верхушке, к которой идти долго, а хочется все и сразу.

"Возьмем левый фланг. Все деления на фланги очень условные. На левом, так сказать, фланге – Партия коммунистов, Партия социалистов, Усатый, Шор. Что это? Это организации лидеров, определенных кланов, которые готовы объединиться со всеми, но только под своим началом", – добавил Муравский.

Собеседник считает, что единственный факт в оправдание молдавских политиков – все они вышли из местной среды.

Кырнац: над Майей Санду нависла опасность импичмента>>>

"Только на верхнем политическом уровне эти качества становятся более видными… Самых главных критиков сейчас критикуют другие критики. Эти "другие", когда придут к власти, не будут отличаться от нынешних. И это будет еще очень долго, пока Молдова не пройдет три-пять циклов выборов, просеиваний, смены поколений, смены психологии и так далее", – заключил Муравский.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Додон прокомментировал решение Конституционного суда по запросу социалистов>>>

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova. Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova