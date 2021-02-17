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Майя Санду

Санду подписала указ о начале переговоров с ЕК по выделению Молдове финпомощи

© AFP 2020 / LUDOVIC MARIN
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава государства рассказала, что предусматривает соглашение с Европейской комиссией о предоставлении республике со стороны ЕС финансовой помощи.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об инициировании переговоров по соглашению с Европейской комиссией о предоставлении республике со стороны ЕС финансовой помощи для смягчения последствий пандемии. Об этом глава государства сообщила на своей страннице в Facebook в среду.

"Соглашение предусматривает пожертвование в виде 15 миллионов евро в качестве помощи для преодоления санитарного и экономического кризисов. Подписала этот указ, чтобы сделать возможным предоставление финансирования для Молдовы в ситуации, когда отсутствует правительство с полными полномочиями", – отметила президент.
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об инициировании переговоров по соглашению с Европейской комиссией
© Screenshot / Facebook / Maia Sandu
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об инициировании переговоров по соглашению с Европейской комиссией

После ухода Иона Кику с поста премьера исполняющим обязанности главы правительства стал Аурелиу Чокой. До назначения нового премьера министерства не могут заключать международные договоры о займах.

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