Санду подписала указ о начале переговоров с ЕК по выделению Молдове финпомощи

Глава государства рассказала, что предусматривает соглашение с Европейской комиссией о предоставлении республике со стороны ЕС финансовой помощи.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об инициировании переговоров по соглашению с Европейской комиссией о предоставлении республике со стороны ЕС финансовой помощи для смягчения последствий пандемии. Об этом глава государства сообщила на своей страннице в Facebook в среду.

"Соглашение предусматривает пожертвование в виде 15 миллионов евро в качестве помощи для преодоления санитарного и экономического кризисов. Подписала этот указ, чтобы сделать возможным предоставление финансирования для Молдовы в ситуации, когда отсутствует правительство с полными полномочиями", – отметила президент.

© Screenshot / Facebook / Maia Sandu Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об инициировании переговоров по соглашению с Европейской комиссией

После ухода Иона Кику с поста премьера исполняющим обязанности главы правительства стал Аурелиу Чокой. До назначения нового премьера министерства не могут заключать международные договоры о займах.

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