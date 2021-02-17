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Парламент

Санду вернула в парламент закон и требует его ужесточить: о чем идет речь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210217/33668454/sandu-vernula-v-parlament-zakon-i-trebuet-ego-uzhestochit-o-chem-idet-rech.html

Глава государства считает, что нельзя позволять себе принимать законы, которые хорошо выглядят лишь на бумаге и не приносят конкретных изменений.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду вернула на повторное рассмотрение в парламент закон об утверждении Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сферы правосудия на 2021-2024 годы и Плана действий по ее реализации. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

Ян Лисневский
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"На мой взгляд, такая стратегия не может достичь поставленных целей без нескольких ключевых элементов: реализации механизма внешней оценки судей; начала жизнеспособной реформы системы антикоррупционных органов; обеспечения эффективной проверки деклараций об имуществе и интересов судей и прокуроров; разработки и продвижения законопроекта об изменении Конституции, что позволит конфисковывать имущество, которое государственные служащие и высокопоставленные лица не могут обосновать, а также других конкретных мер, отмеченных в документе, отправленном в парламент", – отметила президент.

Глава государства попросила депутатов включить указанные аспекты в стратегию.

"Мы не можем больше себе позволять утверждать стратегии, которые хорошо выглядят на бумаге, но не приносят реальных изменений в системе юстиции", – заключила Санду. 

Депутаты молдавского парламента приняли указанный закон на заседании 26 ноября 2020 года.

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