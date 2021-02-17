В Кишиневе пояснили приоритеты в приднестровском урегулировании в 2021 году

О главных задачах говорилось на встрече молдавских ответственных лиц с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеция Анной Линд.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ Анна Линд подтвердила готовность способствовать реализации приоритетов в приднестровском урегулировании. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, комментируя встречу главы ведомства и главного переговорщика от Кишинева Ольги Чеботарь, и.о. премьер-министра Аурела Чокоя с действующим председателем ОБСЕ.

"Анна Линд подтвердила свою полную готовность активно способствовать реализации поставленных приоритетов и достижению существенных результатов в переводе процессов на новый этап развития", – отметили в Бюро.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Встреча Аурела Чокоя, Ольги Чеботарь и Анны Линд.

Чеботарь подчеркнула, что в формате переговоров "5+2" молдавская сторона нацелена на достижение конкретных результатов, на соответствующее движение по всем темам повестки дня – социально-экономической, гуманитарной, политико-институциональной.

"В связи с нестабильной ситуацией, сложившейся в регионе во время пандемии, обеспечение защиты и восстановление основных прав человека с немедленным и безоговорочным возобновлением свободного передвижения между обоими берегами Днестра остается ключевыми приоритетами, которые следует продвигать до их полного разрешения", – подчеркнули в Бюро.

Главный переговорщик от Кишинева в процессе приднестровского урегулирования пояснила задачи, которые в 2021 году также будут первостепенными. Среди них устранение всех барьеров для свободного передвижения между двумя берегами Днестра, реализация оперативных мер по борьбе с пандемией COVID-19 на обоих берегах при поддержке международных партнеров.

"Вернуться к прогрессу, достигнутому к марту 2020 года по договоренностям в пакете "Берлин плюс", продолжить работу в этом направлении и решать другие актуальные вопросы в интересах граждан", – отметили в Бюро.

Приоритетным также станет содействие активности во всех согласованных переговорных форматах и ​​создание благоприятной почвы для созыва нового официального раунда формата "5+2".

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