В Кишиневе пояснили приоритеты в приднестровском урегулировании в 2021 году

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ Анна Линд подтвердила готовность способствовать реализации приоритетов в приднестровском урегулировании. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, комментируя встречу главы ведомства и главного переговорщика от Кишинева Ольги Чеботарь, и.о. премьер-министра Аурела Чокоя с действующим председателем ОБСЕ.
"Анна Линд подтвердила свою полную готовность активно способствовать реализации поставленных приоритетов и достижению существенных результатов в переводе процессов на новый этап развития", – отметили в Бюро.
Чеботарь подчеркнула, что в формате переговоров "5+2" молдавская сторона нацелена на достижение конкретных результатов, на соответствующее движение по всем темам повестки дня – социально-экономической, гуманитарной, политико-институциональной.
"В связи с нестабильной ситуацией, сложившейся в регионе во время пандемии, обеспечение защиты и восстановление основных прав человека с немедленным и безоговорочным возобновлением свободного передвижения между обоими берегами Днестра остается ключевыми приоритетами, которые следует продвигать до их полного разрешения", – подчеркнули в Бюро.
"Вернуться к прогрессу, достигнутому к марту 2020 года по договоренностям в пакете "Берлин плюс", продолжить работу в этом направлении и решать другие актуальные вопросы в интересах граждан", – отметили в Бюро.
Приоритетным также станет содействие активности во всех согласованных переговорных форматах и создание благоприятной почвы для созыва нового официального раунда формата "5+2".
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