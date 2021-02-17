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Администрация президента Молдовы.

И. о. главы Минюста Молдовы назвал действие президента безответственным

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
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Ранее советник президента заявляла, что глава государства утвердит Стратегию и план действий в области юстиции, однако Майя Санду вернула документы в парламент.

RИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Тот факт, что президент Молдовы Майя Санду вернула в парламент закон об утверждении Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сферы правосудия на 2021-2024 годы и Плана действий по ее реализации, повлияет на имидж Молдовы. Об этом написал исполняющий обязанности министра юстиции страны Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook.

По его словам, 26 января 2021 года Парламентская ассамблея Совета Европы порекомендовала нашей стране среди прочего – реализовать стратегию и план действий, продвигаемые Минюстом, по окончательной оценке судей и прокуроров.

"Недавно во время расширенного заседания в правительстве советник президента Олеся Стамате заявила, что глава государства утвердит стратегию и план действий в области юстиции. Сегодня президент вернула эти документы в парламент. Это безответственное действие, безусловно, повлияет на имидж Молдовы", – отметил Нагачевский.

Как отметил и. о. главы Минюста, он "убежден, что парламент проявит ответственность в отличии от президента".

Ян Лисневский
© Sputnik / Rodion Proca
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Санду объяснила свой шаг тем, что, по ее мнению, стратегия не может достичь поставленных целей без нескольких ключевых элементов: реализации механизма внешней оценки судей; начала жизнеспособной реформы системы антикоррупционных органов; обеспечения эффективной проверки деклараций об имуществе и интересов судей и прокуроров; разработки и продвижения законопроекта об изменении Конституции, что позволит конфисковывать имущество, которое государственные служащие и высокопоставленные лица не могут обосновать; а также других мер, отмеченных в документе, отправленном в парламент.

Глава государства считает, что нельзя позволять себе принимать законы, которые хорошо выглядят лишь на бумаге и не приносят реальных изменений в системе юстиции.

Депутаты молдавского парламента приняли указанный закон на заседании 26 ноября 2020 года.

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