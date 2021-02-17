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Здание правительства Молдовы.

Каковы шансы утверждения правительства после решения Конституционного суда

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210217/33670833/kakovy-shansy-utverzhdeniya-pravitelstva-posle-resheniya-konstitutsionnogo-suda.html

До какого срока у депутатов есть возможность утвердить правительство, читайте в материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Конституционное поле дает политическим деятелям достаточно времени, чтобы предпринять несколько попыток утвердить правительство. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Ион Дрон.

"Вне зависимости от решение Конституционного суда, госпожа Гаврилица может повторно предстать перед парламентом, а если депутаты отклонят ее кандидатуру, то это не значит, что парламентское большинство исчерпало попытки предложить кандидата, которого они выдвинули сейчас", – уточнил эксперт.

По его словам, до 24 марта парламент может использовать как минимум две попытки по выдвижению кандидата в премьеры.

"Однако насколько много, КС не уточняет. Важно, чтобы эти попытки вписывалось в сроки до 24 марта", – уточнил Дрон.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Додон прокомментировал решение Конституционного суда по запросу социалистов>>>

© Inquam Photos / Octav Ganea
Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов
Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. Конституционность подписанного главой государства документа судьи рассмотрят 23 февраля, в 10.00.  

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