Каковы шансы утверждения правительства после решения Конституционного суда

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Конституционное поле дает политическим деятелям достаточно времени, чтобы предпринять несколько попыток утвердить правительство. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова адвокат Ион Дрон.
"Вне зависимости от решение Конституционного суда, госпожа Гаврилица может повторно предстать перед парламентом, а если депутаты отклонят ее кандидатуру, то это не значит, что парламентское большинство исчерпало попытки предложить кандидата, которого они выдвинули сейчас", – уточнил эксперт.
По его словам, до 24 марта парламент может использовать как минимум две попытки по выдвижению кандидата в премьеры.
"Однако насколько много, КС не уточняет. Важно, чтобы эти попытки вписывалось в сроки до 24 марта", – уточнил Дрон.
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. Конституционность подписанного главой государства документа судьи рассмотрят 23 февраля, в 10.00.
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