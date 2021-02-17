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Майя Санду

Санду встретилась с главой ОБСЕ: что пообещала президент Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210217/33671759/sandu-vstretilas-s-glavoy-obse-chto-poobeschala-moldavskiy-lider.html

Глава молдавского государства обсудила с шефом ОБСЕ ряд вопросов, включая повестку по приднестровскому урегулированию, различные реформы в Молдове.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась с председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анной Линде. 

Об этом сообщила глава молдавского государства на своей странице в Facebook.

Паром в Моловата
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Свободу передвижения между РМ и Приднестровьем обсудят с председателем ОБСЕ

По словам Санду, молдавская сторона согласилась поспособствовать развитию "Стратегии внешней помощи Швеции" для региона на 2021-2027 годы. По мнению молдавского президента, эта инициатива в будущем принесет пользу Молдове. 

Как отметила Санду, в ходе дискуссии были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся приднестровской тематики. Речь шла об обеспечении основных прав и свобод человека на левом берегу Днестра, праве на свободное передвижение, пандемической ситуации в регионе, перезапуске переговорного процесса, а также о необходимости отслеживать повседневные проблемы, с которыми сталкиваются люди в населенных пунктах на обоих берегах.

"Подчеркнули нашу решимость найти исключительно мирные пути сближения двух берегов, а также отметили, что жители левого берега Днестра являются полноправными гражданами Республики Молдова", – говорится в сообщении на странице Санду. 

По словам главы государства, во время встречи стороны уделили особое внимание вопросам двустороннего сотрудничества, поскольку Швеция на протяжении многих лет является одним из крупнейших спонсоров Молдовы в Европе.

"Проинформировали наших шведских партнеров о действиях, которые мы предпримем для восстановления правосудия и борьбы с коррупцией, о внутриполитической ситуации и наших будущих приоритетах. Среди них мы упомянули образование, окружающую среду и борьбу с изменением климата, реформу государственных учреждений и другое", – отметила Санду. 

В завершение встречи Санду и Линде молдавская сторона поблагодарила шведских коллег за оказанную финансовую помощь Молдове, в том числе и по линии Восточного партнерства.

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