Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, визит в регион российского дипломата запланирован на пятницу, 19 февраля.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. Приднестровье посетит посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын. Визит в регион состоится в пятницу, 19 февраля.

"Повестка стандартная – переговорный процесс, российско-приднестровские отношения, миротворческая операция на Днестре", – пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

В планы российского дипломата входят встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и с главным переговорщиком от Тирасполя в процессе урегулирования, руководителем внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым.

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