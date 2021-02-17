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Памятник Суворову на центральной площади Тирасполя

Приднестровье посетит посол по особым поручениям МИД России

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (320)
8620
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210217/33672115/pridnestrove-posetit-posol-po-osobym-porucheniyam-mid-rossii.html

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, визит в регион российского дипломата запланирован на пятницу, 19 февраля.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. Приднестровье посетит посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын. Визит в регион состоится в пятницу, 19 февраля.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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"Повестка стандартная – переговорный процесс, российско-приднестровские отношения, миротворческая операция на Днестре", – пояснили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья.

В планы российского дипломата входят встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и с главным переговорщиком от Тирасполя в процессе урегулирования, руководителем внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (320)

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Теги:
посол, Приднестровье


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