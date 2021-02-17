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Правосудие.

Замдиректора администрации тюрем арестовали на 15 дней

© Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210217/33673220/zamdirektora-administratsii-tyurem-arestovali-na-15-dney.html

Одного из руководителей национальной пенитенциарной системы подозревают в причастности к преступной группе.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Суд Кишинева принял решение поместить под предварительный арест на 15 дней заместителя директора Национальной администрации тюрем Сергея Демченко. Прокуроры при этом требовали арест на 30 суток. Демченко подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки. 

Исправительное учреждение/
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сотрудниками администрации тюрем Молдовы заинтересовались прокуроры

В понедельник, 15 февраля, прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали на 72 часа заместителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений и провели серию обысков в его доме, автомобиле и служебном кабинете.

Демченко в настоящее время подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

Согласно законодательству, такие преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса).

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