Замдиректора администрации тюрем арестовали на 15 дней

Одного из руководителей национальной пенитенциарной системы подозревают в причастности к преступной группе.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Суд Кишинева принял решение поместить под предварительный арест на 15 дней заместителя директора Национальной администрации тюрем Сергея Демченко. Прокуроры при этом требовали арест на 30 суток. Демченко подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки.

В понедельник, 15 февраля, прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали на 72 часа заместителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений и провели серию обысков в его доме, автомобиле и служебном кабинете.

Демченко в настоящее время подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

Согласно законодательству, такие преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса).

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