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Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры

Впервые после Карла XII: визит главы внешней политики Швеции в Бендеры

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (321)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210217/33674647/vpervye-posle-karla-XII-vizit-glavy-vneshney-politiki-shvetsii-v-bendery.html

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде посетила с визитом Бендеры. Она встретилась с лидером Приднестровья и главным переговорщиком по приднестровскому урегулированию от Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выделила вопросы безопасности, соблюдения прав человека, верховенства права как главные в процессе приднестровского урегулирования. Об этом она сказала во время визита в Приднестровье.

"Дипломат обозначила готовность способствовать разрешению конфликтных ситуаций на территории Европы. Она отметила, что в урегулировании молдавско-приднестровских отношений акцент будет сделан на нормы международного права", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Линде говорила также о предстоящей работе по укреплению принципов гендерного равенства и демократии. Шведский дипломат заверила, что стремление к разрешению конфликта будет приоритетом работы на треке переговорного процесса и обозначила стремление организовать заседание в формате "5+2" в Стокгольме.

Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры
© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры

Встреча Линде с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главным переговорщиком по приднестровскому урегулированию от Тирасполя, руководителем внешнеполитического ведомства региона Виталием Игнатьевым состоялась в Бендерах. Предваряя диалог, Красносельский отметил тот факт, что это первый визит главы внешней политики Швеции в Бендеры за 313 лет, выразив надежду на то, что он будет более позитивным, чем во времена Карла XII.

Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры
© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры

Приднестровский лидер назвал встречу значимой и выразил надежду на активизацию переговорного процесса в период шведского председательства в ОБСЕ. Повестку он назвал объемной, подчеркнув, что вопросов, волнующих жителей обоих берегов Днестра, накопилось много.

Красносельский отметил, что позитивная динамика прошлых лет прервалась в июне 2019 года.

"Важный момент – неподписание итогового протокола в Братиславе. Затем безуспешная попытка в Баварии. Пандемия же лишь усугубила ситуацию", - подчеркнул он.

До поездки в Приднестровье действующий председатель ОБСЕ провела встречи в Кишиневе. Среди ее собеседников были президент Молдовы Майя Санду, и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, и.о. вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольга Чеботарь.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (321)

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Теги:
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