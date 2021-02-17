Впервые после Карла XII: визит главы внешней политики Швеции в Бендеры

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде посетила с визитом Бендеры. Она встретилась с лидером Приднестровья и главным переговорщиком по приднестровскому урегулированию от Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выделила вопросы безопасности, соблюдения прав человека, верховенства права как главные в процессе приднестровского урегулирования. Об этом она сказала во время визита в Приднестровье.

"Дипломат обозначила готовность способствовать разрешению конфликтных ситуаций на территории Европы. Она отметила, что в урегулировании молдавско-приднестровских отношений акцент будет сделан на нормы международного права", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Линде говорила также о предстоящей работе по укреплению принципов гендерного равенства и демократии. Шведский дипломат заверила, что стремление к разрешению конфликта будет приоритетом работы на треке переговорного процесса и обозначила стремление организовать заседание в формате "5+2" в Стокгольме.

Встреча Линде с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главным переговорщиком по приднестровскому урегулированию от Тирасполя, руководителем внешнеполитического ведомства региона Виталием Игнатьевым состоялась в Бендерах. Предваряя диалог, Красносельский отметил тот факт, что это первый визит главы внешней политики Швеции в Бендеры за 313 лет, выразив надежду на то, что он будет более позитивным, чем во времена Карла XII.

Приднестровский лидер назвал встречу значимой и выразил надежду на активизацию переговорного процесса в период шведского председательства в ОБСЕ. Повестку он назвал объемной, подчеркнув, что вопросов, волнующих жителей обоих берегов Днестра, накопилось много.

Красносельский отметил, что позитивная динамика прошлых лет прервалась в июне 2019 года.

"Важный момент – неподписание итогового протокола в Братиславе. Затем безуспешная попытка в Баварии. Пандемия же лишь усугубила ситуацию", - подчеркнул он.

До поездки в Приднестровье действующий председатель ОБСЕ провела встречи в Кишиневе. Среди ее собеседников были президент Молдовы Майя Санду, и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой, и.о. вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольга Чеботарь.

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