Глава ОБСЕ подвела итоги визита в Молдову

Руководитель внешнеполитического ведомства Швеции во время короткого брифинга в аэропорту рассказала о важных аспектах визита в республику.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. ОБСЕ под председательством Швеции продолжит прилагать усилия для укрепления мер доверия между берегами Днестра и способствовать приднестровскому урегулированию. Об этом во время брифинга в аэропорту Кишинева заявила действующий председатель ОБСЕ министр иностранных дел Швеции Анн Линде по итогам своего визита в Молдову.

"Швеция во время своего председательства в ОБСЕ будет предпринимать все необходимые усилия для дальнейшего сохранения безопасности в Европе включая поддержку территориальной целостности Молдовы", - заявила в начале брифинга Линде.

По ее словам, миссия ОБСЕ в Молдове сохраняет заинтересованность в доведении процесса приднестровского урегулирования до логического завершения.

"Мои переговоры были направлены на то, чтобы продолжать взаимные шаги по укреплению доверия между сторонами. Мы будем продолжать прилагать свои усилия с соблюдением принципов территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах, со специальным статусом для Приднестровья в рамках этих границ", - заявила на брифинге глава шведского МИД.

Председательство Швеции будет поддерживать встречи в формате "5+2", заявила Линде.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила Молдову 17 февраля для переговоров с высокопоставленными официальными лицами Молдовы и политическим руководством в Тирасполе.

Линде провела переговоры с президентом Майей Санду, а также с и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь.

В Бендерах Линде встречалась с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым.

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