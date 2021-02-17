Вторая попытка Гаврилицы: состав кабмина может измениться

Если в парламенте повторится попытка утверждения правительства Натальи Гаврилицы, состав кабмина может претерпеть изменения, сообщила она.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Состав правительства кандидата в премьер-министры Натальи Гаврилицы может изменится перед второй попыткой утверждения. Могут изменится и некоторые положения программы правительства. Об этом Наталья Гаврилица заявила в телеинтервью.

"Могут произойти изменения в составе правительства и в программе правления, мы ведем переговоры с политическими партнерами, экспертами, людьми, которые дают нам определенную реакцию на программу, на основе обсуждений будут предложения, и мы могли бы изменить некоторые аспекты программы, а также состав правительства", — сказала Наталья Гаврилица.

По ее словам, изменения, которые будут внесены в состав команды, не связаны с обвинениями в адрес советников президента Майи Санду.

"Это ложные обвинения, более того, это кампания очернения людей в окружении президента, советников президента", — добавила Гаврилица.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" — Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. Конституционность подписанного главой государства документа судьи рассмотрят 23 февраля, в 10.00.

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