В администрации президента ответили на обвинения в чрезмерных тратах

Президент Молдовы утверждает, что в 2021 году закупки администрации президента меньше, чем в предыдущие годы.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В администрации президента Майи Санду отреагировали на обвинения в неоправданных расходах. На странице президентской администрации появилось сообщение о том, что план закупок учреждения на 2021 год был снижен на 2,1 миллиона леев по сравнению с прошлым годом.

"План закупок на 2021 год утвержден с самого начала с экономией не менее 2,1 миллиона леев по сравнению с прошлым годом (запланированные приобретения на 2021 год - 9,16 миллиона, на 2020 год - 11,37 миллиона, на 2019-й - 12,27 миллиона). Эта экономия еще вырастет, и некоторые запланированные покупки будут отложены/отменены или будут совершаться по более низкой цене", - говорится в тексте сообщения.

Расходы президентской администрации на январь 2021 года снизились примерно на 20% по сравнению с расходами в январе 2020 года, утверждают в ведомстве.

Напомним, опубликованный недавно план закупок товаров, работ и услуг администрации президента на 2021 год вызвал волну критики. Некоторые депутаты Партии социалистов и СМИ раскритиковали план, в частности, за слишком большие расходы на цветы и ковры.

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