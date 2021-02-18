Вице-премьер по реинтеграции встретилась со спецпредставителем России по Приднестровью

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь провела рабочую встречу со спецпредставителем Российской Федерации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Виталием Тряпицыным и послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.

Встреча была посвящена последним событиям в переговорах по приднестровскому урегулированию, динамике взаимодействия в рамках существующих диалоговых площадок, уровню реализации договоренностей, согласованных в так называемом пакете "Берлин плюс", обмену мнениями и идеями о возможных способах ускорить процесс определения и реализации жизнеспособных решений текущих вопросов.

"Заместитель премьер-министра выделила приоритетные темы для продвижения Кишинева в этом году, указав в этом ключе на темы прав человека и свободного передвижения между двумя берегами Днестра, эффективной организации противодействия негативным последствиям пандемии и ​​созыва следующего раунда формата "5+2"", — сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи было отмечено возобновление работы отраслевых рабочих групп, сообщалось, что в этом году уже проведено 4 встречи по этому поводу, в том числе две – с участием экспертов в области здравоохранения и представителей Всемирной организации здравоохранения по координации потенциальных совместных действий в организации процесса вакцинации против COVID-19.

"В контексте элементов, изложенных в Декларации Совета министров ОБСЕ от 4 декабря 2020 года, пакете "Берлин +", приоритетах действующего председательства ОБСЕ и Кишинева, молдавская сторона заверила российских коллег в готовности повысить динамику диалога Кишинев - Тирасполь и оперативного решения насущных трудностей, с которыми сталкивается население", — отмечается в сообщении для прессы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova