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Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь

Вице-премьер по реинтеграции встретилась со спецпредставителем России по Приднестровью

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210218/33684917/vice-premer-po-reintegratsii-vstretilas-so-spetspredstavitelem-russia-po-pridnestrovie.html

Вице-премьер Ольга Чеботарь заверила российских коллег в готовности молдавской стороны ускорить реализацию договоренностей в рамках пакета "Берлин плюс".

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь провела рабочую встречу со спецпредставителем Российской Федерации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Виталием Тряпицыным и послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.

Встреча и.о. премьера Молдовы Аурелиу Чокоя и спецпредставителя по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции Томаса Майер-Хартинга
© Photo : Guvernului Republicii Moldova
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Встреча была посвящена последним событиям в переговорах по приднестровскому урегулированию, динамике взаимодействия в рамках существующих диалоговых площадок, уровню реализации договоренностей, согласованных в так называемом пакете "Берлин плюс", обмену мнениями и идеями о возможных способах ускорить процесс определения и реализации жизнеспособных решений текущих вопросов.

"Заместитель премьер-министра выделила приоритетные темы для продвижения Кишинева в этом году, указав в этом ключе на темы прав человека и свободного передвижения между двумя берегами Днестра, эффективной организации противодействия негативным последствиям пандемии и ​​созыва следующего раунда формата "5+2"", — сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи было отмечено возобновление работы отраслевых рабочих групп, сообщалось, что в этом году уже проведено 4 встречи по этому поводу, в том числе две – с участием экспертов в области здравоохранения и представителей Всемирной организации здравоохранения по координации потенциальных совместных действий в организации процесса вакцинации против COVID-19.

Встреча вице-премьера по реинтеграции Молдовы и главы Миссии ОБСЕ в РМ.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Чеботарь и Нойкирх - о вакцинации от COVID-19 на обоих берегах Днестра

"В контексте элементов, изложенных в Декларации Совета министров ОБСЕ от 4 декабря 2020 года, пакете "Берлин +", приоритетах действующего председательства ОБСЕ и Кишинева, молдавская сторона заверила российских коллег в готовности повысить динамику диалога Кишинев - Тирасполь и оперативного решения насущных трудностей, с которыми сталкивается население", — отмечается в сообщении для прессы.

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