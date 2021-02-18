КС принял к сведению запрос депутата о способе выдвижения кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Конституционный суд (КС) объявил, что принял к сведению обращение депутата парламента от PAS Оазу Нантоя о пересмотре решения КС, принятого в декабре 2015 года относительно процедуры выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Ответ инстанции Нантой опубликовал на своей странице в Facebook.

Депутат предложил Конституционному суду пересмотреть свои предыдущие постановления, требующие от главы государства выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную парламентским большинством. По его словам, в последние годы политико-правовая ситуация в Молдове существенно изменилась, и предыдущее постановление КС в настоящее время применяться уже не может.

В частности, Нантой заявил, что решением КС в 2015 году была введена концепция "формализанного парламентского большинства", которое может выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, которого президент обязан назначить. Однако это решение было принято с учетом того факта, что в то время глава государства избирался парламентом. Между тем в 2016 году Молдова вернулась к прямым выборам главы государства, и это означает, что президент теперь отвечает не перед депутатами, а перед всеми гражданами страны, написал Нантой в своем запросе.

Конституционный суд сообщил, что принял к сведению запрос депутата. Вместе с тем "пересмотр решения осуществляется только по инициативе Конституционного суда, решением, принятым большинством его судей", — говорится в ответе КС.

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