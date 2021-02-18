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Посол РФ встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове: что обсуждали

© Photo : OSCE / Curtis Budden
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210218/33689889/posol--rf-vstretilsya-s-glavoy-missii-obse-v-moldove-cito-obsuzhdali.html

Стороны говорили о текущем состоянии переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Во время встречи также шла речь о преимуществах проведения в этом году заседания постоянного совещания формата "5+2".

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов и посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын встретились с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом.

Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Главная тема беседы - текущее состояние переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

"Выражена надежда на реализацию имеющихся договоренностей между Кишиневом и Тирасполем в полном объеме. Отмечено стремление сторон к поиску взаимоприемлемых развязок по нерешенным вопросам пакета "Берлин-плюс", - говорится в сообщении посольства РФ в Молдове.

В диппредставительстве отметили, что в ходе встречи собеседники высказались в пользу проведения в этом году заседания постоянного совещания формата "5+2" по приднестровскому урегулированию.

Напомним, ранее состоялся визит в Молдову действующего председателя ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде. 

Она посетила Молдову 17 февраля для переговоров с высокопоставленными официальными лицами страны и политическим руководством в Тирасполе.

Линде провела переговоры с президентом Майей Санду, а также с и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь.

В Бендерах Линде встречалась с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе Виталием Игнатьевым. 

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