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Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры

Эксперт: принципом урегулирования на Днестре должен стать "не навреди"

© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Политика
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Sputnik Молдова
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Два доклада по приднестровскому урегулированию миссии ОБСЕ, датированные ноябрем 1993 года, содержали весьма разумные рекомендации, к которым, увы, не прислушались, считает известный молдавский политолог.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Подводя итоги визита в Молдову действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, многие наблюдатели в республике оценили его как на удивление бессодержательный.  

Действительно, в ходе встреч Линде с высокопоставленными чиновниками Молдовы и непризнанной ПМР не прозвучало, кажется, ни одного слова, отличного от тех, что на протяжении почти 30 лет произносятся в те моменты, когда нужно что-нибудь сказать по теме приднестровского урегулирования.

Глава ОБСЕ в очередной раз упомянула о необходимости "предпринимать усилия для сохранения безопасности в Европе", неизменности "поддержки территориальной целостности Молдовы" и о важности "взаимных шагов по укреплению доверия между сторонами".

Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь выразила "решимость найти исключительно мирные пути сближения двух берегов", не преминув напомнить, что "жители левого берега Днестра являются полноправными гражданами Республики Молдова" и что необходимо обеспечить "основные права человека и свободы на левом берегу Днестра".

И лишь приднестровский лидер Вадим Красносельский был чуть более конкретен, указав, что "позитивная динамика прошлых лет" в деле урегулирования конфликта на Днестре "прервалась в июне 2019 года". Он напомнил, что в рамках формата "5+2" две последние попытки подписания итогового протокола оказались провальными.

По мнению известного молдавского политолога Валентина Крылова, "бесконечная протокольная риторика" связана с "отрывом от реальности" и элементарным непониманием сути проблемы.

Паром в Моловата
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
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"Молдавский политический класс – я имею в виду все его поколения за последние без малого 30 лет – так и не разобрался в причинах приднестровского конфликта, – говорит Крылов в интервью Sputnik Молдова. – Тем, кто желает разобраться в проблеме, хочет в ней прогресса, следовало бы внимательно прочитать два доклада миссии ОБСЕ, датированные ноябрем 1993 года. Тогда ОБСЕ говорила другим языком и давала очень правильные рекомендации".

"К 97-му году всякая положительная динамика по приднестровскому урегулированию прекратилась. С тех пор политики с обоих берегов просто гоняют этот бильярдный шар из одного угла в другой без хоть сколько-нибудь искренней заинтересованности", – утверждает Крылов.

Он склонен делить проблему приднестровского урегулирования на две условные части.

Первая касается утилизации и вывоза боеприпасов, по-прежнему находящихся на складах непризнанной ПМР. Проблему, говорит, аналитик, действительно нужно решать, но "простые", авральные методы здесь, по его мнению, не сработают.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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"Когда президент Санду говорит: забирайте эти ваши "игрушки" и уезжайте вместе с ними, она не понимает, что так просто это не делается", – говорит Крылов.

Вторая часть проблемы, полагает политолог, – российский миротворческий контингент, благодаря которому на Днестре за три десятка лет не раздалось ни одного выстрела. А точнее, отношение к миссии миротворцев со стороны некоторых молдавских политиков.

"Если миротворческий контингент России будет упразднен, никто не сможет гарантировать, что горячие головы, которых по-прежнему хватает на обоих берегах, сумеют остаться в рамках разумных взаимоотношений", – высказывает сомнение Крылов.

По его мнению, в деле приднестровского урегулирования следует придерживаться главного принципа хорошего врача: не навреди.

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Теги:
ОБСЕ, приднестровское урегулирование


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