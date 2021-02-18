Эксперт: принципом урегулирования на Днестре должен стать "не навреди"

Два доклада по приднестровскому урегулированию миссии ОБСЕ, датированные ноябрем 1993 года, содержали весьма разумные рекомендации, к которым, увы, не прислушались, считает известный молдавский политолог.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Подводя итоги визита в Молдову действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, многие наблюдатели в республике оценили его как на удивление бессодержательный.

Действительно, в ходе встреч Линде с высокопоставленными чиновниками Молдовы и непризнанной ПМР не прозвучало, кажется, ни одного слова, отличного от тех, что на протяжении почти 30 лет произносятся в те моменты, когда нужно что-нибудь сказать по теме приднестровского урегулирования.

Глава ОБСЕ в очередной раз упомянула о необходимости "предпринимать усилия для сохранения безопасности в Европе", неизменности "поддержки территориальной целостности Молдовы" и о важности "взаимных шагов по укреплению доверия между сторонами".

Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь выразила "решимость найти исключительно мирные пути сближения двух берегов", не преминув напомнить, что "жители левого берега Днестра являются полноправными гражданами Республики Молдова" и что необходимо обеспечить "основные права человека и свободы на левом берегу Днестра".

И лишь приднестровский лидер Вадим Красносельский был чуть более конкретен, указав, что "позитивная динамика прошлых лет" в деле урегулирования конфликта на Днестре "прервалась в июне 2019 года". Он напомнил, что в рамках формата "5+2" две последние попытки подписания итогового протокола оказались провальными.

По мнению известного молдавского политолога Валентина Крылова, "бесконечная протокольная риторика" связана с "отрывом от реальности" и элементарным непониманием сути проблемы.

"Молдавский политический класс – я имею в виду все его поколения за последние без малого 30 лет – так и не разобрался в причинах приднестровского конфликта, – говорит Крылов в интервью Sputnik Молдова. – Тем, кто желает разобраться в проблеме, хочет в ней прогресса, следовало бы внимательно прочитать два доклада миссии ОБСЕ, датированные ноябрем 1993 года. Тогда ОБСЕ говорила другим языком и давала очень правильные рекомендации".

"К 97-му году всякая положительная динамика по приднестровскому урегулированию прекратилась. С тех пор политики с обоих берегов просто гоняют этот бильярдный шар из одного угла в другой без хоть сколько-нибудь искренней заинтересованности", – утверждает Крылов.

Он склонен делить проблему приднестровского урегулирования на две условные части.

Первая касается утилизации и вывоза боеприпасов, по-прежнему находящихся на складах непризнанной ПМР. Проблему, говорит, аналитик, действительно нужно решать, но "простые", авральные методы здесь, по его мнению, не сработают.

"Когда президент Санду говорит: забирайте эти ваши "игрушки" и уезжайте вместе с ними, она не понимает, что так просто это не делается", – говорит Крылов.

Вторая часть проблемы, полагает политолог, – российский миротворческий контингент, благодаря которому на Днестре за три десятка лет не раздалось ни одного выстрела. А точнее, отношение к миссии миротворцев со стороны некоторых молдавских политиков.

"Если миротворческий контингент России будет упразднен, никто не сможет гарантировать, что горячие головы, которых по-прежнему хватает на обоих берегах, сумеют остаться в рамках разумных взаимоотношений", – высказывает сомнение Крылов.

По его мнению, в деле приднестровского урегулирования следует придерживаться главного принципа хорошего врача: не навреди.

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