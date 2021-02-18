Санду – о бюджете, кабмине и возможном лишении орденов

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала в четверг ситуацию, сложившуюся вокруг формирования нового правительства в стране.

О кабинете министров

В эфире одного из телеканалов Санду спросили, поддержит ли она кандидатуру Марианы Дурлештяну на пост премьер-министра, если Конституционный суд (КС) решит, что указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы неконституционный. Ранее на пост главы правительства Дурлештяну выдвинуло парламентское большинство.

"Считаю, что всем нужно иметь терпение и ждать решения КС. Важно, что они скажут. Тогда уже можно будет обсуждать последующие шаги. Но, повторю, страна нуждается в досрочных выборах. Сохранить этот парламент — значит поддерживать силу коррумпированных кланов, это плохо для населения", - заявила Санду.

Напомним, парламентское большинство сформировали фракция социалистов, "Шор" и беспартийные депутаты, всего было собрано 54 подписи. Они объявили о выдвижении и поддержке Дурлештяну, и вскоре даже подали запрос в КС о приостановлении повторного предложения Гаврилицы, но его отклонили.

В связи с этим появились мнения, что Санду могут объявить импичмент из-за противостояния большинству народных избранников.

О возможном отстранении от должности

Для отстранения президента от должности необходимы 67 голосов парламентариев. Второй этап – референдум об импичменте главы государства.

"Такие сценарии есть в Конституции, их всего два, и в обоих этих случаях мы придем к воле народа. Либо это будут досрочные выборы или референдум и тоже народ будет решать, мне не страшно идти к людям. Думаю, и те, кто строит подобные планы, не боится обратиться к народу, но сейчас досрочных выборов они уже, видимо, боятся", - пояснила Санду.

Хватит ли в бюджете денег на пенсии и зарплаты

"Деньги для пенсий и зарплат есть, не нужно здесь спекулировать. Но этого недостаточно, мы видим проблемы, которые есть у предпринимателей, аграриев, люди теряют работу, растет количество бедных", - заявила Санду.

Молдавский лидер сослалась на госбюджет, принятый в декабре 2020 года. По ее мнению, в документ нужно было включить поддержку малых и средних предприятий и сельхозпроизводителей. Санду считает, что поддержка, которая содержится в бюджете сейчас, слишком мала для помощи всем гражданам республики.

"Проблема в том, что отсутствуют другие ресурсы. Недоступны деньги внешнего финансирования, программы МВФ и помощь ЕС. Все ждут парламентского большинства, чтобы принимали законы для людей, а не для воров", - уточнила президент.

В четверг Санду подписала указ о лишении экс-лидера Демократической партии "Ордена республики". В ходе телепрограммы президент дала понять, что Плахотнюк может стать не единственным гражданином страны, оставшимся без высокой награды. Санду уточнила, что дело каждого награжденного будет рассматриваться отдельно.

"Когда мы говорим о коррупционерах и злоупотреблениях, то награды должны быть отозваны. К сожалению, наше правосудие движется вперед очень медленно, мы искали разные пути. В случае с Плахотнюком выяснилось, что процедура присуждения ордена прошла с нарушениями. Что касается остальных, мы должны рассматривать каждый случай отдельно. Суд должен доказать, что человек нарушил закон, что были злоупотребления, что он сделал что-то против граждан. Мы начали с Плахотнюка, который является символом коррупции, но будет много других", - заключила глава государства.

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