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Зинаида Гречаная

Гречаная побеседовала по видеосвязи с докладчиками Венецианской комиссии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210219/33697307/grechanaya-pobesedovala-s-dokladchikami-venecianskoj-komissii-po-videosvyazi.html

Во время встречи в режиме онлайн обсуждались вопросы реформирования судебной системы и обеспечения верховенства права.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Председатель парламента Зинаида Гречаная провела видеоконференцию с докладчиками Европейской комиссии по демократии и праву.

ПАСЕ.
© Sputnik / Доминик Бутен
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В совещании приняли участие председатель комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Василе Боля, а также министр юстиции Фадей Нагачевский.

На заседании Венецианской комиссии присутствовали докладчики Лиди Эрр, Иохан Хиршфельдт, Йорген Стин Серенсен и Игли Тотозани.

Темой обсуждения стал проект закона об омбудсмене по правам предпринимателей, на который молдавская сторона запросила мнение Венецианской комиссии.

Спикер парламента Зинаида Гречаная поблагодарила докладчиков за эффективный диалог, подчеркнув, что опыт Венецианской комиссии чрезвычайно полезен для Республики Молдова в ее усилиях по построению эффективной судебной системы.

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендрвала Молдове активизировать борьбу с коррупцией среди судей и прокуроров и продолжать реформу юстиции в сотрудничестве со структурами Совета. Об этом говорилось в принятой на очередной сессии ПАСЕ резолюции и отчете по ситуации в области правосудия в Республике Молдова.

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Теги:
парламентарии


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