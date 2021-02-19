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Встреча посла РФ в РМ Олега Васнецова с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским

Встреча посла России и Красносельского: о чем шла речь

© Photo : Facebook / Посольство России в Республике Молдова
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210219/33698978/vstrecha-posla-russia-i-krasnoselskogo-o-chem-shla-rech.html

Вопрос приднестровского урегулирования и возможность проведения в этом году постоянного совещания в формате "5+2" стали главными темами встречи.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов и посол по особым поручениям МИД РФ Виталий Тряпицын встретились с главой Приднестровского региона Вадимом Красносельским. Об этом сообщили в диппредставительстве.

Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Было отмечено, что стороны обстоятельно обсудили процесс приднестровского урегулирования, а также возможность проведения в этом году постоянного совещания формата "5+2" в Швеции.

"Сверили часы по актуальным вопросам переговорной повестки, наметили пути решения существующих проблем", - говорится в сообщении посольства. 

Участники встречи сошлись во мнении, что основными принципами взаимодействия двух берегов должны оставаться конструктивизм и нацеленность на практический результат, призванный улучшить жизнь граждан.

Напомним, ранее Васнецов и Тряпицын встретились с главой миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом. Они также обсудили вопросы приднестровского урегулирования. 

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