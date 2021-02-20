Североатлантический потенциал: может ли Молдова вступить в НАТО

Некоторые прозападные политики в Молдове выступают за сближение республики с Североатлантическим альянсом, несмотря на нейтральный статус страны. Каковы шансы РМ вступить в НАТО, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Молдова не вступит в НАТО, так как на это есть объективные причины. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Есть объективные причины, почему не может произойти вступление Молдовы в НАТО, поскольку существует проблема Приднестровья, механизмов решения которой на Западе не видят и предпочитают оставлять все как есть", – сказал собеседник.

Во-вторых, как отметил эксперт, политическая ситуация в Молдове последние годы такова, что она для структур Альянса не представляется стабильной. Впрочем, как считает аналитик, и в перспективе таких ощущений не возникает.

По его словам, для Североатлантического альянса понимание стабильности крайне важно, так как это один из критериев рассмотрения присоединения страны к блоку.

"Невозможно вступление, пока существует приднестровская проблема. Прежде всего ее нужно решить для них (натовских структур - ред.). Но мы понимаем, что решение невозможно, исходя из тех, тезисов, которые использует молдавское руководство и, соответственно, Запад. Так что ситуация в подвешенном состоянии уже столько лет, и она будет таковой оставаться", – сказал Коновалов.

Сотрудничество с Альянсом

А вот что касается сотрудничества Молдовы с НАТО, то, как считает Коновалов, нет сомнений в том, что оно будет развиваться. По его оценкам, уровень сотрудничества республики с Альянсом – средний: стране передается техника, наблюдается присутствие военных инструкторов НАТО, а также развертывание определенной инфраструктуры Альянса.

"Вот это направление будет развиваться, сомнений нет, потому что оно выгодно. В таком случае определенных обязанностей НАТО не приобретает. Тут я имею ввиду, что в случае обострения ситуации, страна, входящая в блок, должна получить помощь от Альянса. В случае, когда существует сотрудничество такого уровня (как с Молдовой – ред.), всегда можно умыть руки и занять нейтральную позицию, что для Альянса очень важно особенно на фоне ситуации на Украине", – отметил собеседник.

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Как далеко может зайти сотрудничество НАТО

На вопрос о том, как далеко может зайти сотрудничество с Альянсом, эксперт предположил усиление присутствия НАТО в Молдове в качестве расширения инфраструктуры, чтобы создать ситуацию, примерно соответствующую Грузии.

"В Грузии сейчас очень серьезная военная инфраструктура НАТО – и тренировочные центры и в принципе они взаимодействуют по очень многим позициям. В Молдове, думаю, будут вести к этому, потому что это выгодно, прежде всего, американцам в контексте установления контроля над Черным морем, к чему они очень стремятся. Это будет увязываться с военным присутствием США на Украине, которое постепенно набирает обороты, хотя оно и невелико", – сказал Коновалов.

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Эксперт считает, что Альянс не может посодействовать решению территориальных проблем Грузии, Украины и Молдовы, несмотря на плодотворное сотрудничество с этими странами. В этом случае, как пояснил аналитик, нужно будет взять ответственность за возможный военный сценарий решения ситуации, а этого никто не хочет. Собеседник пояснил, что "в странах НАТО прекрасно помнят ситуацию в 1999 года, когда под давлением США именно военным путем был решен вопрос Косово".

"Но, поверьте, далеко не все считают это победой, многие считают, что это была агрессия. И ситуация не разрешена до сих пор – Сербия никогда не признает отделение Косово. Поэтому ситуация стагнировала, а в итоге европейцы, которые пошли на указы США, участвовали фактически в агрессии, что их совсем не красит… Военный сценарий всех отпугивает", – подчеркнул Коновалов. © AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND Молдова под ружьем — страну "мягко" втягивают в НАТО

Каковы цели Молдовы от сотрудничества с НАТО

Как считает председатель Союза геополитиков Константин Сивков, для того, чтобы определиться полезно ли сотрудничество с НАТО, надо определить его цели, которые преследует Молдова в этом диалоге.

"Если хочет обеспечить таким образом безопасность, то НАТО безопасность не обеспечивает, потому что в Альянсе рассматривается возможность взаимодействия с Молдовой, с Украиной, но без задействования пятого параграфа, который предполагает, что в случае нападения на страну, НАТО выступает на ее защиту", – сказал собеседник.

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С другой стороны, по словам эксперта, для НАТО территория Молдовы и Украины интересна только как плацдарм для действий против России.

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Отношения Молдовы с НАТО

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал пятый президент республики Игорь Додон, который в рамках своего выступления на 74-ой Генеральной ассамблеи ООН осенью 2019 года заявил о необходимости признания статуса нейтралитета Молдовы. Додон тогда подчеркнул, что республика – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, и готова сотрудничать со всеми.

В конце ноября 2020 года на тот момент избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ее планах нет активизации сотрудничества с НАТО.

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Спустя некоторое время после официального вступления в должность глава государства провела телефонный разговор с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. По итогам беседы, которая состоялась в начале января нынешнего года, президент отметила, что "Молдова нуждается в активной внешней политике, а также в конкретных проектах по сотрудничеству с внешними партнерами".

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