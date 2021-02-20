Канду: в кризис ждем решения КС о том, кто прав – президент или парламент

В субботу состоялся конгресс партии PRO Moldova, на котором члены политформирования обсудили ситуацию в стране и пути выхода из кризиса.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Лидер партии Pro Moldova Андриан Канду обратил внимание на то, что в разгар непростой ситуации в стране политики вынуждены ждать решения Конституционного суда по вопросу о том, кто прав – президент или парламент.

"Конгресс Pro Moldova принял резолюцию. Мы учитывали нынешнюю ситуацию, в которой оказалась Молдова с точки зрения пандемического, экономического и социального, а также политического и институционального кризисов. И дошли в сложнейший период, который переживает страна, до ожидания решения Конституционного суда о том, кто прав – президент или парламент", – сказал Канду.

По его словам, необходимы срочные меры. "Поэтому конгресс попросил фракцию срочно направить свои действия на начало консультаций с остальными парламентскими фракциями и найти наилучшее решение для выхода из кризиса, в том числе определить и поддержать кандидата на пост премьер-министра для формирования антикризисного правительства", – сказал Канду.

Согласно данным сайта законодательного органа страны, парламентской группе Pro Moldova принадлежит семь кресел в 101-местном парламенте. PRO Moldova состоит из выходцев фракции Демократическая партия Молдовы.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе . А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну , бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. Конституционность подписанного главой государства документа судьи рассмотрят 23 февраля, в 10.00.

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