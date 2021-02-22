Додон со ссылкой на Венецианскую комиссию: Санду злоупотребляет полномочиями

В Партии социалистов считают, что президент Майя Санду заняла неконституционную позицию в вопросе выдвижения кандидата на пост премьер-министра Молдовы

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Роспуск парламента в том случае, когда депутаты готовы голосовать за правительство, следует рассматривать как нарушение обязательства президента придерживаться нейтралитета во время осуществления своих полномочий. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель ПСРМ Игорь Додон. Он при этом сослался на рекомендации Венецианской комиссии.

Как пишет Игорь Додон, Венецианская комиссия неоднократно очень четко заявляла о роли президента страны в разрешении политического кризиса путем роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Ее твердый вывод таков: роспуск парламента, если депутаты готовы голосовать за правительство, и углубление конституционного кризиса или создание нового кризиса можно рассматривать как нарушение конституционных обязательств президента как нейтральной власти, отмечает лидер ПСРМ.

"Интересно, что скажут так называемые проевропейские политические силы и разного рода эксперты, если КС примет решение поддержать неконституционную позицию президента. Или, когда это удобно, все, что европейцы говорят, свято и не обсуждается; а когда неудобно, можно не обращать внимания на твердую позицию партнеров по развитию", - считает Додон.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, кандидату в премьеры от Майи Санду. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" — Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры. Конституционность подписанного главой государства документа судьи рассмотрят 23 февраля.

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