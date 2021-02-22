Всемирная конференция спикеров законодательных органов организуется раз в пять лет Межпарламентским советом – всемирной организацией национальных парламентов, которая находится в Женеве и включает 179 законодательных органов и 13 ассоциированных членов.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Молдова примет участие в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов государств - членов Межпарламентского союза, которая состоится в Вене при партнерстве с ООН и законодательным собранием Австрии.

В понедельник в режиме видеоконференции состоялось заседание Комитета по подготовке саммита, на котором нашу страну представляет депутат Виктор Бологан – глава делегации парламента республики в Межпарламентском союзе.

Тематика пятой Всемирной конференции – парламентское лидерство для более эффективной многосторонности, которая обеспечивает мир и устойчивое развитие для людей и планеты.

Спикер законодательного органа республики Зинаида Гречаная выступила в прошлом году на первом этапе этой конференции с докладом на тему "Мобильность людей: проблемы, возможности и решения". Председатель молдавского парламента говорила о феномене миграции, в частности трудовой. Гречаная рассказала о политике, проводимой молдавскими властями, которая направлена на возвращение граждан в республику, а также на сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения.

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