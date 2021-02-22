Президент Молдовы провела встречу с генпрокурором: о чем они говорили

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с генеральным прокурором Молдовы Александром Стояногло ситуацию в сфере юстиции, а также способ проведения реформы правовых институтов, в том числе органов прокуратуры.
Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте главы государства.
В частности, президент обратила внимание на независимость работников сферы юстиции как ключевого элемента правосудия и как непременного условия восстановления доверия граждан к системе.
"Изложила свое видение реформы юстиции и подчеркнула ожидания граждан по отношению к институту прокуратуры", – отметила Санду.
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