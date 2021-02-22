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Майя Санду и Александр Стояногло

Президент Молдовы провела встречу с генпрокурором: о чем они говорили

© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Политика
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Sputnik Молдова
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Предметом беседы главы государства с руководителем Генеральной прокуратуры страны стала, в частности, реформа в секторе юстиции.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с генеральным прокурором Молдовы Александром Стояногло ситуацию в сфере юстиции, а также способ проведения реформы правовых институтов, в том числе органов прокуратуры.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В частности, президент обратила внимание на независимость работников сферы юстиции как ключевого элемента правосудия и как непременного условия восстановления доверия граждан к системе.

"Изложила свое видение реформы юстиции и подчеркнула ожидания граждан по отношению к институту прокуратуры", – отметила Санду.

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