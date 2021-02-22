И. о. премьера Молдовы и посол Украины обсудили вопрос передвижения транспорта

И. о. главы правительства Молдовы и посол Украины обсудили ряд актуальных проблем, решение которых будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой обсудил с послом Украины в республике Марком Шевченко широкий круг вопросов двусторонней повестки, в том числе скоординировали совместные действия по реализации договоренностей президентов двух стран, достигнутых в ходе визита главы Молдовы Майи Санду в Киев 12 января.

"Среди прочего посол Украины официально проинформировал о решении правительства Украины поддержать позицию молдавской стороны о допуске с 1 марта 2021 года к участию в международном движении исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, у которых есть регистрационные номерные знаки согласованного образца и со стикером "MD", а также другие автомобили, зарегистрированные в соответствии с законодательством Молдовы", – отмечено в сообщении украинской дипмиссии в соцсети Facebook.

В посольстве отметили, что стороны также обговорили ряд актуальных проблем, решение которых будет способствовать дальнейшему развитию украинско-молдавского взаимодействия.

В МИДЕИ Молдовы сообщили, что в ходе встречи Чокой и Шевченко обсудили повестку двусторонних контактов на ближайший период, акцентируя внимание на сотрудничестве внешнеполитических ведомств двух стран. Официальные лица отметили важность совместной деятельности по текущим вопросам повестки дня молдавско-украинских отношений. В частности, собеседники коснулись взаимодействия на государственной границе, торгово-экономического сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов.

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