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Конституционный суд.

КС рассмотрит запрос социалистов по поводу указа Санду о кандидатуре премьера

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
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Соответствует или нет Основному закону повторное выдвижение Натальи Гаврилицы на пост главы кабмина – члены инстанции дадут ответ.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Вердикт о правомерности указа президента республики Майи Санду, которая во второй раз предложила на пост премьера кандидатуру Натальи Гаврилицы, будет вынесен во вторник. Заседание Конституционного суда намечено на 10.00.

Здание правительства Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
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С соответствующим запросом обратились в КС депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля и Александр Суходольский.

В ПСРМ ходатайствуют о подтверждении факта нарушения Конституции и/или постановлений Конституционного суда со стороны президента и признании факта игнорирования обязанности соблюдать равноудаленность и политическую нейтральность в процессе выдвижения кандидата в премьер-министры.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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© Inquam Photos / Octav Ganea
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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина кандидатуру Натальи Гаврилицы. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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