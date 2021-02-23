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ПСРМ

ПСРМ призвала главу миссии ЕС уважать суверенитет и независимость Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210223/33745499/psrm-prizvali-glavu-missii-es-uvazhat-suverenitet-i-nezavisimost-moldovy.html

Партия социалистов Республики Молдова выражает недоумение в связи с участившимися скандальными заявлениями ряда послов, аккредитованных в стране.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) призвала главу миссии Евросоюза в Республике Молдова Петера Михалко уважать суверенитет и независимость Молдовы и не нарушать дипломатический этикет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Как утверждают в ПСРМ, Михалко и некоторые другие иностранные дипломаты публично допускают заявления, которые можно расценивать как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Игорь Додон на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Лидер ПСРМ встретился с главой миссии ОБСЕ в Молдове

"В частности, глава миссии Евросоюза в Республике Молдова Петер Михалко в интервью позволил себе резкие комментарии в адрес Координационного совета по телевидению и радио Молдовы. Вина этого органа, по мнению европейского дипломата, в недостаточных методах борьбы с "дезинформацией и ложными новостями", то есть с теми СМИ, которые выражают "неправильную" точку зрения. В том же интервью господин Михалко фактически призывает КСТР ввести цензуру СМИ, неугодных Европейскому союзу", - говорится в сообщении ПСРМ.

В другом интервью, как утверждают социалисты, европейский чиновник подверг критике законы, принятые парламентом Республики Молдова. По его словам, эти "сомнительные" законы "отбросили страну назад". 

"Партия социалистов Республики Молдова настоятельно призывает главу миссии Евросоюза в Республике Молдова Петера Михалко, равно как и всех представителей дипкорпуса, аккредитованных в нашей стране, уважать независимость и суверенитет Республики Молдова, соблюдать статус дипломата и не нарушать дипломатического этикета", - отвечают в ПСРМ.

В Партии социалистов заявили, что "намерены и дальше отстаивать суверенную волю народа Молдовы, выраженную в законах, принимаемых демократически избранным парламентом страны, от любых посягательств извне".

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