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Здание Конституционного суда Молдавии

Конституционный суд признал неконституционным указ Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210223/33746842/Konstitutsionnyy-sud-priznal-nekonstitutsionnym-ukaz-sandu.html

По мнению органа конституционной юрисдикции, указ Майи Санду противоречит Конституции и практике Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы. Такое решение суд вынес 23 февраля.

"Конституционный суд постановил признать неконституционным указ президента Молдовы о выдвижении кандидата на должность премьер министра Молдовы. Чтобы была соблюдена статья 89 Конституции, президент должна перейти к новым консультациям", - заявила председатель КС Домника Маноле.

Суд также признал недопустимым обращение социалистов в части констатации нарушения Конституции со стороны Санду.

Конституционный суд
© Sputnik / Mihai Caraus
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С запросом о проверке конституционности указа Санду в КС обратились депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля и Александр Суходольский.

В ПСРМ ходатайствуют о подтверждении факта нарушения Конституции и/или постановлений Конституционного суда со стороны президента и признании, факта игнорирования обязанности соблюдать равноудаленность и политическую нейтральность в процессе выдвижения кандидата в премьер-министры.

Как заявил в ходе заседания автор обращения в КС депутат ПСРМ Василе Боля, Майя Санду, зная о наличии в парламенте формализованного парламентского большинства, в нарушение Конституции и принципа независимости и аполитичности повторно выдвинула в качестве кандидата в премьер-министры Наталью Гаврилицу.

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Отвечая на обвинения, советник президента по юридическим вопросам Олеся Стамате заявила, что Конституция не обязывает президента выдвинуть кандидата сколько-нибудь формализованного парламентского большинства. Эта обязанность предусмотрена только толкованием Конституции в тот момент, когда президент избирался парламентом.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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