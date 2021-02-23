18:26 23 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Ирина Влах

Башкан Гагаузии встретилась с министром молодежи и спорта Турции

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Политика
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32902278.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210223/33747194/Bashkan-Gagauzii-vstretilas-s-ministrom-molodezhi-i-sporta-Turtsii.html

Новый стадион в Комрате строится на деньги Турецкой Республики. Решение о возведении объекта было принято по итогам визита в Комрат президента Турции Реджепа Эрдогана.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах в рамках своего визита в Стамбул встретилась с министром молодежи и спорта Турецкой Республики Мехметом Муххарем Касапоглу. В ходе встречи обсуждался вопрос завершения строительства мультифункционального спортивного комплекса в Комрате, говорится в сообщении Влах в соцсетях.

"Господин Касапоглу выразил готовность министерства оказать дополнительную поддержку Гагаузской Автономии в оснащении необходимым оборудованием и мебелью. Ирина Влах пригласила господина министра Касапоглу принять участие в открытии спортивного комплекса, запланированного на весну 2021 года", - сообщается на официальной странице главы Гагаузии.

Влах также попросила поддержки правительства Турции в создании Академии футбола в Гагаузии, а также в развитии и продвижении других видов спорта.

Новый стадион в Комрате рассчитан на пять тысяч мест, его строительство началось при поддержке Турции в 2019 году. Кроме футбольного поля, будут построены беговые дорожки, тренажерные залы, крытый спорткомплекс с залами для соревнований по боксу, баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта. На реализацию проекта выделено 7 миллионов долларов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Состав ЦИК утвержден: когда пройдут выборы в Народное собрание Гагаузии
Руководство парламента РМ и администрация Гагаузии работают в тесном контакте
Протесты в Гагаузии: общественный транспорт не вышел на линии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться