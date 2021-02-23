Башкан Гагаузии встретилась с министром молодежи и спорта Турции

Новый стадион в Комрате строится на деньги Турецкой Республики. Решение о возведении объекта было принято по итогам визита в Комрат президента Турции Реджепа Эрдогана.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах в рамках своего визита в Стамбул встретилась с министром молодежи и спорта Турецкой Республики Мехметом Муххарем Касапоглу. В ходе встречи обсуждался вопрос завершения строительства мультифункционального спортивного комплекса в Комрате, говорится в сообщении Влах в соцсетях.

"Господин Касапоглу выразил готовность министерства оказать дополнительную поддержку Гагаузской Автономии в оснащении необходимым оборудованием и мебелью. Ирина Влах пригласила господина министра Касапоглу принять участие в открытии спортивного комплекса, запланированного на весну 2021 года", - сообщается на официальной странице главы Гагаузии.

Влах также попросила поддержки правительства Турции в создании Академии футбола в Гагаузии, а также в развитии и продвижении других видов спорта.

Новый стадион в Комрате рассчитан на пять тысяч мест, его строительство началось при поддержке Турции в 2019 году. Кроме футбольного поля, будут построены беговые дорожки, тренажерные залы, крытый спорткомплекс с залами для соревнований по боксу, баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта. На реализацию проекта выделено 7 миллионов долларов.

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