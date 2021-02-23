Нагачевский после решения КС: Молдова – парламентская республика

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Молдова – парламентская республика, и президенту не стоит об этом забывать. Так исполняющий обязанности министра юстиции страны Фадей Нагачевский прокомментировал на своей странице в Facebook решение Конституционного суда, признавшего неконституционным декрет главы государства Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры.

Во вторник КС постановил признать неконституционным указ президента Молдовы о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению Конституционного суда, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

"Мы парламентская республика. Надеюсь, президент Республики Молдова об этом не забудет", - написал Нагачевский.

Таже Нагачевский выступил с собственным мнением относительно указа президента о повторном назначении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра.

Глава Минюста отметил, что хотя в правительстве высказывались мнения относительно законности действий Майи Санду, на слушании суд запретил мне из представлять эту точку зрения. В результате за ходом заседания и. о. министра был вынужден наблюдать в интернете.

Нагачевский отметил, что повышенное внимание в ходе дискуссий было привлечено к способу формирования парламентского большинства.

Сославшись на более ранние решения Конституционного суда от 2016 года, и.о. главы Минюста отметил, что в данном случае ситуация заметно отличается от той, что установлена Регламентом парламента, и говорит о немедленном создании парламентского большинства, а не о последующих его реконфигурациях.

В этом контексте из решений КС вытекает право члена парламента голосовать вне зависимости от фракции, к которой он принадлежит, или от партии, членом которой он является.

Таким образом, способ, которым депутаты могут объединиться для поддержки правительства, выходит за пределы положений, в которых говорится о формировании большинства исключительно фракциями парламента.

Трудный процесс назначения кандидата в премьеры

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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