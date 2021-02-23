Канду: КС объяснил, у кого есть право выдвигать кандидата в премьеры

Лидер парламентской группы Pro Moldova прокомментировал решение Конституционного суда, отметив, что идет уже третий месяц попыток назначения правительства.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Конституционный суд объяснил, у кого есть право выдвигать кандидата. Так председатель парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду прокомментировал на своей странице в Facebook решение КС, признавшего неконституционным декрет главы государства Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры.

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

"Сейчас Конституционный суд объяснил нам, у кого есть право выдвигать кандидата. Будем надеяться, что сможем продвинуться в этом процессе, который стал чрезвычайно сложным на этот раз. Идет уже третий месяц с момента (не)назначения правительства. Неясность убивает все перспективы, и было бы хорошо, чтобы все политические игроки, вовлеченные в процесс назначения и выдвижения (кандидата – ред.), наконец поняли эту вещь", - написал Канду.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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