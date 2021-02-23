Социалисты потребовали от Санду выдвинуть законного кандидата в премьеры

Председатель Партии социалистов прокомментировал вердикт Конституционного суда о признании неконституционным указа президента Майи Санду. По его мнению, каждый день проволочки с назначением президентом кандидата в премьеры означает углубление кризиса.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Партия социалистов настаивает на немедленном подписании указа о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра, а именно - Марианны Дурлештяну. Об этом написал в Telegram лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда, признавшего неконституционным декрет главы государства Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры.

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

© Sputnik / Mihai Caraus Лидер ПСРМ Игорь Додон

"Решение Конституционного суда – абсолютно предсказуемо. В то же время оно вызывает тревогу, потому что доказывает, что Молдовой сейчас руководит президент, который спустя два месяца после получения мандата уже дважды серьезно нарушил Конституцию. Это беспрецедентная в истории страны ситуация, достойная осуждения", - отметил Додон.

В то же время Додон подчеркнул, что ни он, ни его коллеги из Партии социалистов от решения КС "ничего не выиграли", однако, по словам лидера ПСРМ, вердикт Конституционного суда "призван остановить отступление президента от Конституции".

Также Додон считает, что "рано или поздно президент и члены партии "Действие и солидарность" ответят перед законом за узурпацию государственной власти".

По словам Додона, "больше всего беспокоит то, что в стране установилось безвластие, что мы погружаемся в конституционный, социальный, экономический и политический кризис, который уже скоро будет иметь разрушительные последствия для каждого гражданина".

"Мы требуем от Майи Санду немедленно подписать указ о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра. В данном случае мы говорим о кандидатуре госпожи Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута в соответствии со всеми процедурами законно сформированным парламентским большинством", - написал Додон.

Политик считает, что "каждый день откладывания этого назначения президентом означает углубление кризиса".

"Если этот указ не будет подписан и страна останется неуправляемой, Партия социалистов предложит новые меры и шаги, чтобы положить конец кризису, включая широкомасштабные протесты, а также меры по привлечению к правовой и политической ответственности тех, кто посеял хаос в стране", - добавил Додон.

Ситуацию неопределенности, по мнению лидера ПСРМ, можно остановить "путем конструктивного сотрудничества парламентских партий, путем диалога и поиска лучших решений".

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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