Социалисты потребовали от Санду выдвинуть законного кандидата в премьеры

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Партия социалистов настаивает на немедленном подписании указа о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра, а именно - Марианны Дурлештяну. Об этом написал в Telegram лидер Партии социалистов Игорь Додон, комментируя решение Конституционного суда, признавшего неконституционным декрет главы государства Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры.
Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.
"Решение Конституционного суда – абсолютно предсказуемо. В то же время оно вызывает тревогу, потому что доказывает, что Молдовой сейчас руководит президент, который спустя два месяца после получения мандата уже дважды серьезно нарушил Конституцию. Это беспрецедентная в истории страны ситуация, достойная осуждения", - отметил Додон.
Также Додон считает, что "рано или поздно президент и члены партии "Действие и солидарность" ответят перед законом за узурпацию государственной власти".
По словам Додона, "больше всего беспокоит то, что в стране установилось безвластие, что мы погружаемся в конституционный, социальный, экономический и политический кризис, который уже скоро будет иметь разрушительные последствия для каждого гражданина".
"Мы требуем от Майи Санду немедленно подписать указ о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра. В данном случае мы говорим о кандидатуре госпожи Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута в соответствии со всеми процедурами законно сформированным парламентским большинством", - написал Додон.
Политик считает, что "каждый день откладывания этого назначения президентом означает углубление кризиса".
Ситуацию неопределенности, по мнению лидера ПСРМ, можно остановить "путем конструктивного сотрудничества парламентских партий, путем диалога и поиска лучших решений".
Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.
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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.
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