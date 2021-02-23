Маноле объяснила решение КС: практика суда имеет ту же силу, что и Конституция

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в качестве кандидата в премьеры противоречит предыдущим решениям Конституционного суда, которы, в свою очередь, имеют равную с Конституцией юридическую силу. Об этом в ходе брифинга во вторник заявила председатель Конституционного суда Домника Маноле.

"Решения Конституционного суда имеют ту же силу, что и Конституция, и обязательны для всех", - напомнила Маноле.

Глава КС воспроизвела произошедшее в хронологическом порядке:

27 января президент Молдовы издала указ о выдвижении Натальи Гаврилицы. В парламенте Наталья Гаврилица не получила нужного количества голосов.

На том же заседании глава одной из парламентских фракций зачитал декларацию о формировании большинства и выдвижении кандидата в премьеры - Марианны Дурлештяну.

Эта декларация была доведена до сведения президента. Но она издала указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы.

Домника Маноле, сославшись на решение Конституционного суда 2015 года, заявила, что президент при выдвижении кандидатуры должен учитывать мнение парламентского большинства. Согласно тому же решению, президент не может сопротивляться выдвижению кандидата, который пользуется поддержкой парламентского большинства.

"Для того чтобы предотвратить конституционный кризис, обусловленный отсутствием диалога и взаимоуважения между президентом и парламентом, суд посчитал нужным призвать стороны к новым консультациям, которые будут соответствовать практике суда", - добавила в завершение Маноле.

Напомним, Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы. Такое решение он вынес 23 февраля.

"Конституционный суд постановил признать неконституционным указ президента Молдовы о выдвижении кандидата на должность премьер министра Молдовы. Чтобы была соблюдена статья 89 Конституции, президент должна перейти к новым консультациям", - заявила председатель КС Домника Маноле.

Суд также признал недопустимым обращение социалистов в части констатации нарушения Конституции со стороны Санду.

С запросом о проверке конституционности указа Санду в КС обратились депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова Григорий Новак, Василе Боля и Александр Суходольский.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры. КС 16 февраля отклонил требование социалистов приостановить указ президента о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры.

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