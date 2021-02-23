Эксперт: перспектива досрочных выборов отодвинулась на неопределенный срок

Политический аналитик полагает, что досрочные парламентские выборы в ближайшее время маловероятны. Сейчас, по его мнению, важно следить за раскладом сил в законодательном форуме и ожидать, какое правительство сформируется в стране.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Парламентские фракции и президент Молдовы будут вынуждены снова сесть за стол переговоров после решения Конституционного суда (КС), такое мнение высказал политический аналитик Анатолий Царану в эфире программы Contrapunct в радиостудии Sputnik Молдова.

"Эпопея, связанная с правительством Гаврилицы, подошла к концу. С этого момента Гаврилица больше не является субъектом на политической сцене. Парламентским фракциям придется снова прийти к президенту, начнется новый раунд консультаций, в результате которых появится новая фигура", - заявил Царану.

Он уточнил, что после решения КС в парламенте должно быть сформировано уже формальное большинство между фракциями.

"Это решение, несомненно, приносит политическую пользу тем, кто обратился в КС, является преимуществом для социалистов, но в то же время ставит их в затруднительное положение, поскольку они теперь должны формализовать свой союз с партией "Шор", а тем временем, по мнению общественности, коалиция с этой партией вредит ПСРМ", - уверен Царану.

Политолог также допускает сценарий, по которому партия президента PAS начнет дискуссии о выдвижению кандидата в премьер-министры.

"Посмотрим, как будет действовать Майя Санду, но еще более важно то, как все произойдет внутри PAS: позволят ли они социалистам сохранить политическую инициативу, рискуя сформировать альянс с партией "Шор" и перебежчиками, или Майя Санду попробует создать правительство спасения. Ясно, что этот кабмин не будет от PAS, но он и не будет враждебным Санду. PAS ничего не остается, кроме как сформировать большинство с проевропейскими силами", - считает Царану.

В этих условиях, полагает эксперт, парламентские выборы в ближайшее время маловероятны.

"Очевидно, что пока перспектива досрочных выборов отодвигается в неопределенное будущее. В настоящее время неизвестно, когда это произойдет. План Майи Санду о скорейшем проведении досрочных парламентских выборов не сработал", - отметил политолог.

Решение КС

Во вторник Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы.

В то же время в суде посчитали неприемлемой ту часть запроса, где говорится о том, что отказ Майи Санду принять от парламентского большинства кандидатом в премьеры Марианну Дурлештяну является грубым нарушением Конституции.

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