18:26 23 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Парламент

Эксперт: перспектива досрочных выборов отодвинулась на неопределенный срок

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210223/33748827/ekspert-perspektiva-dosrochnykh-vyborov-otodvinulas-na-neopredelennoe-buduschee.html

Политический аналитик полагает, что досрочные парламентские выборы в ближайшее время маловероятны. Сейчас, по его мнению, важно следить за раскладом сил в законодательном форуме и ожидать, какое правительство сформируется в стране.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Парламентские фракции и президент Молдовы будут вынуждены снова сесть за стол переговоров после решения Конституционного суда (КС), такое мнение высказал  политический аналитик Анатолий Царану в эфире программы Contrapunct в радиостудии Sputnik Молдова. 

Фадей Нагачевский
© Sputnik / Rodion Proca
Нагачевский после решения КС: Молдова – парламентская республика

"Эпопея, связанная с правительством Гаврилицы, подошла к концу. С этого момента Гаврилица больше не является субъектом на политической сцене. Парламентским фракциям придется снова прийти к президенту, начнется новый раунд консультаций, в результате которых появится новая фигура", - заявил Царану.

Он уточнил, что после решения КС в парламенте должно быть сформировано уже формальное большинство между фракциями.

"Это решение, несомненно, приносит политическую пользу тем, кто обратился в КС, является преимуществом для социалистов, но в то же время ставит их в затруднительное положение, поскольку они теперь должны формализовать свой союз с партией "Шор", а тем временем, по мнению общественности, коалиция с этой партией вредит ПСРМ", - уверен Царану. 

Политолог также допускает сценарий, по которому партия президента PAS начнет дискуссии о выдвижению кандидата в премьер-министры.

"Посмотрим, как будет действовать Майя Санду, но еще более важно то, как все произойдет внутри PAS: позволят ли они социалистам сохранить политическую инициативу, рискуя сформировать альянс с партией "Шор" и перебежчиками, или Майя Санду попробует создать правительство спасения. Ясно, что этот кабмин не будет от PAS, но он и не будет враждебным Санду. PAS ничего не остается, кроме как сформировать большинство с проевропейскими силами", - считает Царану. 

В этих условиях, полагает эксперт, парламентские выборы в ближайшее время маловероятны.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
КС признал неконституционным указ Санду о повторном выдвижении Гаврилицы

"Очевидно, что пока перспектива досрочных выборов отодвигается в неопределенное будущее. В настоящее время неизвестно, когда это произойдет. План Майи Санду о скорейшем проведении досрочных парламентских выборов не сработал", - отметил политолог.

Решение КС 

Во вторник Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы.

В то же время в суде посчитали неприемлемой ту часть запроса, где говорится о том, что отказ Майи Санду принять от парламентского большинства кандидатом в премьеры Марианну Дурлештяну является грубым нарушением Конституции. 

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Канду: КС объяснил, у кого есть право выдвигать кандидата в премьеры
Социалисты потребовали от Санду выдвинуть законного кандидата в премьеры
Маноле объяснила решение КС: практика суда имеет ту же силу, что и Конституция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться