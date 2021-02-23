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Андрей Нэстасе

Нэстасе: мы готовы взять на себя формирование правительства меньшинства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210223/33748871/Nestase-my-gotovy-vzyat-na-sebya-formirovanie-pravitelstva-menshinstva.html

Лидер партии "Платформа "Достоинство и Правда" заявляет, что парламент должен назначить на должность председателя правительства проевропейского кандидата.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе выступил с заявлением, после того как Конституционный суд признал неконституционным указ Майи Санду о повторном назначении Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра.

В своем выступлении Нэстасе заявил, что "Платформа DA" "продолжает кампанию за досрочные парламентские выборы, которые будут организованы с помощью проевропейски ориентированного правительства".

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Социалисты потребовали от Санду выдвинуть законного кандидата в премьеры

Лидер "Платформы DA" также сказал, что партия, которую он возглавляет, готова взять на себя ответственность за формирование "проевропейского правительства меньшинства".

Во вторник Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону указ президента о повторном назначении Натальи Гаврилицы на пост премьера.

При первом выдвижении вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду, был провален. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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Теги:
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