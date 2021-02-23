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Парламент Республики Молдова

"Шор" и Pentru Moldova заявили, что надеются на политическую зрелость Санду

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210223/33749165/shor-i-pentru-moldova-zayavili-chto-nadeyutsya-na-politicheskuyu-zrelost-sandu.html

Депутаты парламента двух политических формирований считают, что он должен как можно быстрее назначить новое правительство.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Парламентская фракция партии "Шор" и депутаты, входящие во внефракционное объединение Pentru Moldova, заявили, что необходимо как можно быстрее назначить полномочное правительство, которое "возьмет на себя ответственность за решение накопившихся в стране проблем".

Такое заявление народные избранники сделали после вынесения вердикта Конституционного суда (КС), который признал неконституционным указ Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост кандидата в премьер-министры

Андрей Нэстасе
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"Решение Конституционного суда подтвердило очевидное. Президент Майя Санду осознанно нарушила конституционную норму, создав опасный прецедент. К сожалению, порочная практика, когда групповые и партийные интересы ставятся выше закона, приобретает угрожающие масштабы и может окончательно подорвать доверие к государственным институтам и демократическому процессу", - говорится в заявлении.

Депутаты "Шор" и Pentru Moldova выразили надежду, что после этого вердикта президент Майя Санду и фракция PAS в парламенте "пересмотрят свое отношение к вопросу назначения правительства и проявят политическую зрелость, чтобы положить конец затянувшемуся кризису".

Что постановил КС

Во вторник Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону указ президента о повторном назначении Натальи Гаврилицы на пост премьера.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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Теги:
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