Филип: ДПМ не проголосует за кабмин, поддержанный Шором и перебежчиками

Лидер Демократической партии выступил с реакцией после решения Конституционного суда о невозможности повторного назначения Натальи Гаврилицы на пост премьера.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Конституционный суд однозначно установил, что указ президента о назначении кандидата на пост премьер-министра является неконституционным, заявил лидер Демократической партии Павел Филип.

"Однако закон дает нам еще один шанс. Суд говорит нам, что парламентские фракции и президент должны прибегнуть к дальнейшим консультациям", — написал Филип в социальных сетях.

Лидер ДПМ заявил, что диалог должен быть "искренним, честным и ответственным", а консультации фракций должны привести к разрешению кризиса, а не завести в тупик.

По мнению Филипа, в рамках конституционных процедур для назначения правительства, которое сможет вывести страну из кризиса, исчерпаны еще не все возможности.

"Мы можем остановить процесс создания правительства, поддержанного Шором, только в том случае, если нам удастся достичь консенсуса и наладить серьезный диалог, чтобы назначить стабильное правительство, которое обеспечит поддержание проевропейского направления".

Демократическая партия не будет голосовать ни за одно правительство, "которое может быть сформировано при поддержке Шора и перебежчиков", — заявил Филип.

Во вторник Конституционный суд признал не соответствующим Высшему закону указ президента о повторном назначении Натальи Гаврилицы на пост премьера.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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