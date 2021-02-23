"Парадигма Санду" в молдавскую Конституцию не закладывалась

КС высказался однозначно, но партия политического "пинг-понга" между парламентским большинством и президентом Санду еще не окончена, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Члены Конституционного суда Молдовы вынесли 23 февраля вердикт, о том, что декрет президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в качестве кандидата в премьер-министры не соответствует основному закону страны.

Это решение КС вызвало широкий отклик в молдавском обществе и получило большое количество комментариев.

Так, например, бывший молдавский президент, а ныне глава Партии социалистов Игорь Додон назвал вердикт Конституционного суда "предсказуемым", но в то же время и вызывающим тревогу – "поскольку он служит доказательством того, что Республикой Молдова сейчас руководит президент, который после двух месяцев пребывания в должности успел совершить два серьезных нарушения Конституции".

"Поэтому мы требуем от Майи Санду немедленно подписать указ о выдвижении законного кандидата на должность премьер-министра. В данном случае мы говорим о кандидатуре госпожи Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута в соответствии со всеми процедурами законно сформированным парламентским большинством", – заявил Додон.

Лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду приветствовал тот факт, что Конституционный суд наконец "объяснил нам, у кого есть право выдвигать кандидата".

"Будем надеяться, что сможем продвинуться в этом процессе, который стал чрезвычайно сложным на этот раз. Идет уже третий месяц с момента (не)назначения правительства. Неясность убивает все перспективы, и было бы хорошо, чтобы все политические игроки, вовлеченные в процесс назначения и выдвижения кандидата в премьеры, наконец поняли эту вещь", – написал Канду на своей странице в социальной сети.

А исполняющий обязанности главы молдавского Минюста Фадей Нагачевский увидел в решении КС напоминание о том, что Молдова является парламентской республикой.

"Надеюсь, что президент Молдовы об этом не забудет", – добавил Нагачевский.

Эксперты, комментирующие для Sputnik Молдова решение КС, также называют его логичным и предсказуемым.

Политический аналитик Валентин Крылов полагает, что президенту Санду следовало провести консультации с парламентскими фракциями сразу после того, как депутатами была единодушно отвергнута кандидатура Натальи Гаврилицы.

"Выдвинутое президентом правительство во главе с Гаврилицей получило ноль голосов депутатов парламента. Уже сам ход событий, конституционная логика подсказывает, что выдвигать ту же кандидатуру во второй раз было бессмысленно", – считает Крылов.

По его мнению, в сложившейся ситуации президент обязана выслушать мнение всех парламентских фракций и затем предложить ту кандидатуру, которая имеет наивысшие шансы получить поддержку от большей части состава действующего законодательного органа страны.

"Кандидатуры премьер-министра и членов правительства – это производная парламента. А президент лишь передаточное звено, которое фиксирует эту производную, официально выдвигая ее перед лицом депутатов. И никак иначе", – утверждает аналитик.

При этом Крылов напоминает о том главном, что закладывалось в молдавскую Конституцию в далеком 1994 году, в момент ее принятия.

"Как человек, поставивший в свое время подпись под текстом основного закона, могу сказать, что депутаты, его принимавшие, рассчитывали на разумное отношение к Конституции. Тогда считалось аксиомой, что правительство должно быть избрано всегда, в любых обстоятельствах. Сегодня Майя Санду выдвинула другой посыл: правительство не должно быть избранным ради досрочных парламентских выборов. В Конституцию Молдовы никогда подобная парадигма не закладывалась", – говорит Крылов.

Между тем политолог Корнелиу Чуря полагает, что с нынешним решением КС ситуация этого политического "пинг-понга" между парламентским большинством и президентом отнюдь не исчерпана.

"В свете сегодняшнего вердикта Конституционного суда Майе Санду следовало бы пересмотреть свое решение по поводу выдвижения кандидатуры госпожи Гаврилицы и всерьез заняться кандидатурой госпожи Дурлештяну.

Однако, я считаю, что президент Санду пока не собирается сдаваться и постарается всеми силами удержать свои позиции, даже понимая, что, возможно, она проиграет. Во всяком случае, некоторые аргументы для того, чтобы оспорить в Конституционном суде выдвижение кандидатуры Дурлештяну, у президента и ее сторонников еще есть", – считает Чуря.

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