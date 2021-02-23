Визит главы Гагаузии в Турцию: Влах встретилась с Эрдоганом

Ирина Влах попросила турецкую сторону о содействии в получении Гагаузией вакцины от коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах в рамках своего визита в Стамбул встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время беседы был затронут ряд социально-экономических тем, обсуждена политическая ситуация в Молдове и проблема борьбы с эпидемией.

Президент Турции интересовался внедрением социально-экономических проектов, реализованных на территории автономии при поддержке турецкого правительства.

В ходе беседы Влах попросила Эрдогана о содействии в получении Республикой Молдова вакцины от COVID-19.

"Президент Турции выразил готовность поддержать нашу страну в борьбе с эпидемией COVID-19 и предоставить партию вакцины", – говорится в сообщении на странице Ирины Влах на Facebook.

Влах также рассказала Эрдогану о внедрении крупнейших инфраструктурных проектов в Гагаузии, реализованных при поддержке Турции: строительстве мультифункционального спортивного комплекса, организации водоснабжения Вулканешт, подготовке к строительству Индустриального колледжа.

"Башкан выразила благодарность Его Превосходительству за всестороннюю поддержку и огромный вклад в социально-экономическое развитие Гагаузии", – говорится в сообщении.

Во встрече башкана Гагаузии с турецким президентом также приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и посол Молдовы в Турции Дмитрий Кройтор.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova