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Ирина Влах встретилась с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Визит главы Гагаузии в Турцию: Влах встретилась с Эрдоганом

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210223/33750307/vizit-glavy-gagauzii-v-turkey-vlah-vstretilas-s-erdogan.html

Ирина Влах попросила турецкую сторону о содействии в получении Гагаузией вакцины от коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Башкан Гагаузии Ирина Влах в рамках своего визита в Стамбул встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во время беседы был затронут ряд социально-экономических тем, обсуждена политическая ситуация в Молдове и проблема борьбы с эпидемией.

Президент Турции интересовался внедрением социально-экономических проектов, реализованных на территории автономии при поддержке турецкого правительства.

Ирина Влах
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Башкан Гагаузии встретилась с министром молодежи и спорта Турции

В ходе беседы Влах попросила Эрдогана о содействии в получении Республикой Молдова вакцины от COVID-19.

"Президент Турции выразил готовность поддержать нашу страну в борьбе с эпидемией COVID-19 и предоставить партию вакцины", – говорится в сообщении на странице Ирины Влах на Facebook. 

Влах также рассказала Эрдогану о внедрении крупнейших инфраструктурных проектов в Гагаузии, реализованных при поддержке Турции: строительстве мультифункционального спортивного комплекса, организации водоснабжения Вулканешт, подготовке к строительству Индустриального колледжа.

"Башкан выразила благодарность Его Превосходительству за всестороннюю поддержку и огромный вклад в социально-экономическое развитие Гагаузии", – говорится в сообщении. 

Во встрече башкана Гагаузии с турецким президентом также приняли участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и посол Молдовы в Турции Дмитрий Кройтор.

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