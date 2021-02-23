После решения Конституционного суда, который признал неконституционным указ Санду выдвинуть повторно в премьер-министры Наталью Гаврилицу, президент выступила с критикой депутатов и напомнила о необходимости досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционным повторное выдвижение Натальи Гаврилицы на пост премьера.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Далее она выступила с критикой депутатов Высшего законодательного органа.

"Я не верю этим политикам, которые говорят, что хотят утвердить правительство во имя спасения страны – их не волнует пандемия и экономический кризис. В этом парламенте нет 51 депутата, кто поддержал бы борьбу с коррупцией", - подчеркнула Санду.

Она напомнила о важности проведения досрочных парламентских выборов, а также уточнила, что власть в стране реально принадлежит лишь народу.

"На досрочных или на референдуме народ решит судьбу страны" – заключила Санду.

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Премьер или досрочные: как решение КС может изменить позицию депутатов>>>

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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