ПСРМ продолжает настаивать на кандидатуре Дурлештяну

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. ПСРМ будет и далее настаивать на кандидатуре Марианны Дурлештяну на должность премьер-министра. Об этом заявил председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ в телеинтервью, сообщает сайт политформирования.

Фуркулицэ отметил, что после решения Конституционного суда социалисты будут и далее обсуждать с парламентскими фракциями кандидатуру Дурлештяну.

"Наша фракция и далее будет поддерживать кандидатуру Марианны Дурлештяну, которая была выдвинута на пост премьера в полном соответствии с Конституцией", – сказал депутат.

Фуркулицэ также отметил, что решение о дальнейших действиях руководство ПСРМ примет в ближайшее время.

Во вторник Конституционный суд Молдовы постановил признать неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства должна приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для выдвижения и поддержки этого специалиста депутаты уже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры.

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